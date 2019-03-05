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Bahçeli: Sayın Kılıçdaroğlu’nun milletimize yalan söylemesi işbirlikçi zihniyetini deşifre etmiştir

Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu’nun milletimize yalan söylemesi, alenen ve açıktan gerçekleri çiğneyerek uyduruk ve hayal mahsulü iddiaları dile getirmesi karanlık ve işbirlikçi zihniyetini tekraren deşifre etmiştir.

05 Mart 2019 Salı 13:51
Bahçeli: Sayın Kılıçdaroğlu’nun milletimize yalan söylemesi işbirlikçi zihniyetini deşifre etmiştir

Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu’nun milletimize yalan söylemesi, alenen ve açıktan gerçekleri çiğneyerek uyduruk ve hayal mahsulü iddiaları dile getirmesi karanlık ve işbirlikçi zihniyetini tekraren deşifre etmiştir." 

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:51
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