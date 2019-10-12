Bahçeli pazartesi günü mesaisine başlayacak
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır." açıklamasında bulundu.12 Ekim 2019 Cumartesi 13:57
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin pazartesi günü mesaiye başlayacağını bildirdi. Yalçın, şunları kaydetti:
"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önemli bir üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmiştir. Ancak şükür ki hastalığında tedavi döneminin sonuna gelinmiştir. Sayın Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi (14.10.2019) gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır."
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