Bahçeli mitinglerden çok kapı kapı gezecek

Bahçeli zaman sıkıntısından dolayı mitinglerden ziyade kapı kapı dolaşarak, halkla iç içe olacak. 1 ay içerisinde milletvekili adaylarının belirlenmesi öngörülürken, aday adayların FETÖ’yle bağlantısı araştırılacak. MHP liderinin milletvekili adayları için “teşkilat yoklaması” metodunu devreye sokacağı ifade ediliyor.