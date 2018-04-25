Bahçeli mitinglerden çok kapı kapı gezecek
MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis’in tatile girmesiyle Mayıs ayında sahaya inmeye hazırlanıyor.25 Nisan 2018 Çarşamba 08:08
Bahçeli zaman sıkıntısından dolayı mitinglerden ziyade kapı kapı dolaşarak, halkla iç içe olacak. 1 ay içerisinde milletvekili adaylarının belirlenmesi öngörülürken, aday adayların FETÖ’yle bağlantısı araştırılacak. MHP liderinin milletvekili adayları için “teşkilat yoklaması” metodunu devreye sokacağı ifade ediliyor.
(Türkiye)
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