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Bahçeli, MHP'den İYİ Parti'ye geçen isimle bir araya geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'la TBMM'deki yemin töreninde bir araya geldi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 15:31
Bahçeli, MHP'den İYİ Parti'ye geçen isimle bir araya geldi

Seçimlerin ardından 600 milletvekili bugün Meclis'te yemin ediyor. Yemin töreninde Meclis renkli görüntülere de sahne oluyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli ve MHP'den olaylı bir şekilde ayrılıp İYİ Parti'ye geçen Koray Aydın bugün Meclis'te bir araya geldi. Bahçeli ve Koray Aydın'ın samimi bir şekilde tokalaşmaları dikkatlerden kaçmadı.

BAHÇELİ, ŞAŞKINA UĞRADI

Koray Aydın Meclis'te Bahçeli'nin yanına gitti.

Tokalaşmak için el uzatan kişinin Koray Aydın olduğunu gören Devlet Bahçeli şaşkın bir ifadeyle ayağa kalkarak Aydın'ın elini sıktı.

Bahçeli ve Aydın'ın diyaloğu yerlerine oturduktan sonra da sürdü.

 

"İSTİFA TEK TARAFLI TERCİHTİR" DEMİŞTİ

Devlet Bahçeli, MHP'den istifa ederek İYİ Parti saflarına katılan Koray Aydın için "İstifa tek taraflı tercihtir, partimiz açısından hayırlı olmuştur. 2019'daki bir adaylık için şimdiden isim veriyorsa birilerini hava boşluğuna atıp yerine geçmeyi düşünüyordur" demişti.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 15:31
  1. Devlet Bahçeli
  2. Koray Aydın
  3. MHP
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