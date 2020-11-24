Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

TBMM (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile hukukumuz Türkiye düşmanlarının kafalarının almayacağı kadar tutarlı, dengeli, hesapsız, plansız, ilkeli, karşılıklı hürmet ve muhabbete dayalıdır. Kara kediler başka yerde dolaşsın, müfsit çakallar başka mahfillerde at koştursun. Cumhur İttifakı, Türkiye’nin yegane umudu, yedi düvele karşı güvencesidir." dedi.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, bir milletin varoluş haklarının müdafaa cesametini, kahramanlarla korkakların amansız hesaplaşmasının belirleyeceğini söyledi.

"Ya kahramanca yaşayacağız ya da korkaklara yakayı kaptıracağız. Ya kahramanların destanını okuyacağız arşın yüzüne ya da korkakların bahanelerini dinleyeceğiz asırların sancılı sesinden" diyen Bahçeli, Prof. Dr. Sadri Maksudi Arsal'ın, "Kahraman yetiştirebilmek milletler için çok değerli bir haslettir. Kahraman, milletin mukaddesat hazinesidir." sözlerini anımsattı.

Bahçeli, her hainin, aynı zamanda korkak ve namert; her kahramanın dirayetli şekilde korkuyu kovan, korkulukları yıkan olduğunu ifade etti.

Nifak çıkaranlar, tezvirat üretenler, milli ve manevi değerlerle göz göre göre tenakuza düşenlerin aslında korkakça hayat sürenler olduğunu belirten Bahçeli, "Bunların kalpleri mühürlü, vicdanları sürgülüdür. Kulakları vardır, duymaz; gözleri vardır, görmez; dilleri vardır, hakikati söyleyemez. Fakat konu fitne oldu mu bunlar anında uykusundan uyanmış yılan gibi başlarını kaldırırlar, saklandıkları deliklerden birer ikişer fırlayarak ortalığa saçılırlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, birkaç haftadır korkakların, fitnebazların, dümencilerin, düzencilerin, kudurmuş emellerin sap yiyip saman öğüttüğünü bir hayli fazla gördüklerini dile getirerek, "Bilhassa Cumhur İttifakı’yla ilgili akla hayale sığmayan çirkin dedikoduları esefle, hayretle ve ibretle takip ediyoruz. Mandacılar vites yükseltmişler, vesayetçiler gaza basmışlar, iş birlikçiler birdenbire davulun kasnağına vurmaya başlamışlardır." diye konuştu.

- "Cumhur İttifakı Türkiye’nin yegane umududur"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhur İttifakı’nın kolonlarının çatırdadığını söyleyenlerden tutun da, 'Bu dönüşte MHP’ye yer yok' diyen tescilli korkaklara varıncaya kadar pek çok şey yazılmış, söylenmiş ve yorum olarak paylaşılmıştır. Bazıları da çıkıp, 'Bütün gelişmeler bir rota değişikliğine işaret ediyor' diyecek kadar akıl ve basiret noksanlığını ispat etmiştir. Türkiye düşmanlarının sığınağı olan bir gazetede köşe yazarlığı yapan korkak ve kiralık bir kalem sahibi, 'Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli'yi harcar, Bahçeli de Erdoğan'ı; zamanı var...' diyebilecek kadar fitnenin zehriyle zehirlenmiş, körkütük halde kendinden geçmiştir. Çünkü bunların canı böyle istiyor. Çünkü bunların kirli amacı bunu işaret ediyor. Kurdukları hayallerden bile malzeme çalan zavallıların sözüne itibar edecek hiçbir vatan evladı olamayacaktır. Kaldı ki maruz kaldıkları hayal kırıklıklarını hiçbir alçı da tutamayacaktır.

Karanlık kuyuların güneş görmeyen dip köşeleri neyse bunların vicdanı odur. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki; MHP ile AK Parti, Türk tarihinin iki ucunu bir sevdayla kavrayıp geleceğin parlak ve onurlu kucağına doğru taşıyan iki kahraman millet eseridir. Biz harcarsak sadece hainleri, sadece Ali Kemal varislerini harcarız. Cumhur İttifakı siyaseti pazarlık üzerine inşa etmemiştir. Cumhur İttifakı al-ver süreciyle kurulmamıştır. Cumhur İttifakı’nın ortak paydası mevki-makam hırsı değil, Türk milletinin tarihi ve dokunulmaz haklarıdır. Cumhur İttifakı, cumhurun şeref nişanesi, Cumhuriyetimizin kuruluş ruhunun nigehbanıdır. Yolu doğru olanın yükü de ağırdır. Bu yük fedakar yürekler tarafından omuzlanmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız ile hukukumuz Türkiye düşmanlarının kafalarının almayacağı kadar tutarlı, dengeli, hesapsız, plansız, ilkeli, karşılıklı hürmet ve muhabbete dayalıdır. Kara kediler başka yerde dolaşsın, müfsit çakallar başka mahfillerde at koştursun. Cumhur İttifakı Türkiye’nin yegane umudu, yedi düvele karşı güvencesidir."

-"Nifak saçan dillerinizi Cumhur İttifakı’ndan derhal çekiniz"

Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bütün kurum ve kurallarıyla kökleşmesi için ihtiyaç duyulan hukuk, adalet, ekonomi, sosyal ve diğer tüm reformların, Cumhur İttifakı’nın ortak iradesi olduğunu vurgulayarak, "Kaldı ki en büyük reform Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’dir. Cumhur İttifakı; cukka ittifakı değildir, curcuna ittifakı değildir, çukur ittifakı değildir, çuval ittifakı değildir, çuvallamış bir ittifak hiç değildir." dedi.

İttifaklarının, milletin ittifakı, tarihin, bekanın, milli ülkülerin, kızıl elmanın, kutlu yarınların ittifakı olduğunu belirten Bahçeli, "Mülevves niyet sahiplerine diyorum ki, o pis ellerinizi ve nifak saçan dillerinizi Cumhur İttifakı’ndan derhal çekiniz, size buradan kemik çıkmaz. Cumhur İttifakı yaşayacaktır, reformları birbiri ardına hayata geçirecektir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin geleceğinin mimarı olacaktır." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)