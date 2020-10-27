Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

TBMM (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Neymiş, sokak hazır, muhalefetin silkinmesi gerekiyormuş, yeni Meclis oluşmalıymış, sözde Kürt meselesi demokratik ve şeffaf biçimde çözülmeliymiş. Hele bir çıksınlar sokağa da acıklı şekilde görsünler Hanya'yı Konya'yı, dünyanın kaç bucak olacağını." dedi.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaya, eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'u kaybetmenin acısını yaşadıklarını söyleyerek başladı.

Osman Durmuş'un inanmış bir ülkücü, çalışkan bir hekim, başarılı bir siyasetçi, ahlaklı bir insan, mücadeleci bir devlet adamı, kısacası adam gibi adam olduğunu söyleyen Bahçeli, "Bir hilal gibi kayıp aramızdan ayrıldı. Üzüntümüz büyüktür. Merhum dava arkadaşım Prof. Dr. Osman Durmuş'a Cenabı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine, camiamıza sabır ve metanet diliyorum. Başımız sağolsun, mekanı cennet olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyetin, Türk milletinin bağımsızlık onuru, demokrasinin en gelişmiş hali olduğunu ifade eden Bahçeli, Aziz Atatürk’ün "en büyük eserim" dediği bu zaferin yaşayacağını, nesilden nesile taşınıp yaşatılacağını söyledi.

Bahçeli, "Bu zafer, istiklalimizin muhafızı, Türk tarihinin geleceğe uzanan var oluş sancağıdır. Sancak inmeyecek, bayrak düşmeyecek, ezan susmayacak, Türkiye Cumhuriyeti yıkılmayacaktır. Hesap hatası yapanlar dökülen şehit kanlarını unutmasınlar." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 97. yıl dönümünü müftehir bir ruhla kutladığını dile getiren Bahçeli, "İlk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman şehitlerimizi, gözüpek yiğitlerimizi, feragat timsali gazilerimizi, cephelere can ve kan nakli yapmış kutlu ceddimizi rahmetle, hürmetle, minnetle yad ediyorum." dedi.

- "Bunların ahı gitmiş vahı kalmıştır"

Türk milletinin karakterine ve tarihi müktesebatına en uygun idare şekli olan Cumhuriyetin, en az bu kadar milletin ruh kökünü yansıtan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle iyice güçlendiğini, sağlam ve sağlıklı bir bünyeye kavuştuğunu ifade eden Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti’nin daha mesut, daha muvaffak, daha muzaffer, daha muasır, daha müreffeh olmasının önünde hiçbir pürüz kalmadığını söyledi.

Bahçeli, güçlendirilmiş parlamenter sistem amaçlayanların ne hallere düştükleri, nasıl bir tenakuz ve tutarsızlığın içine yuvarlandıklarının ortada olduğunu dile getirerek, "Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş emeli taşıyanlar, önce kendilerine çeki düzen vermeli, öncelikle alev alan çatılarını söndürmenin derdiyle dertlenmelidir. Kriz severlerin, kavgadan ve kutuplaşmadan beslenenlerin güçlendirilmiş parlamenter sistem arayışları doğal ve normaldir. Çünkü bu tip siyaset anlayışlarının gıdası cepheleşmedir, kaldı ki Cumhur İttifakı karşısında tutunma ihtimalleri olmadığı gibi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyum sağlamaları da eşyanın tabiatına bütünüyle aykırıdır." diye konuştu. Bahçeli, şunları kaydetti:

"Kulislerin ve hiziplerin partisi olan ne CHP, terörün yedeği ve teröristlerin siyasi yeleği olan ne HDP, ne de karanlık bir projeden mütevellit olan İYİ Parti, aziz Türk milletine bir gelecek vaat edemeyecektir. Etseler bile, bunun sonu üzeri çiçeklerle tuzaklanmış uçuruma açılacaktır. Bunların ahı gitmiş vahı kalmıştır. Bunları ayakta tutan mecalleri bile tükenmiştir. Cumhur İttifakı vatan ve millet sevdasıyla yedi düvele direnmektedir.

Ha TKP ha HDP; ha TKP ha CHP, sorarım sizlere bunlar arasında ne fark vardır? Dümen aynı, sadece dümenciler farklıdır. Gövde aynı, yalnızca görev paylaşımı ayrıdır. Türkiye’yi sokakta teslim almaya niyetlenen, ait olduğu terör örgütüyle birlikte iç isyana kalkışan terörist Demirtaş’ı aynı üslupla öven bunlar değil midir? Birbirlerinin gönlünü kahvaltı jestleriyle almak için kuyruğa giren, birlikte anayasa yazmaya hazırlanan, birbirlerine gülücükler saçan bunlar değil midir? HDP’yi, MHP’ye tercih edecek kadar zıvanadan çıkan bu yüreksizler, bu kimliksizler değil midir?

Tehlikeli sokak edebiyatı son günlerde sık sık telaffuz edilmektedir. Siyaseti sokağa havale edenlerin sonu elbette meçhuldür. ABD Başkan adaylarından Biden’in iktidarı devirme planlarının gündeme yansıması, parti kurmayın sokağa dökülün tavsiyesi verenlerin deşifre edilmesi son derece uyanık olmamızı gerektirmektedir. Bazı alçak kalem sahipleri ve televizyon yorumcuları da CHP propagandası yapayım derken ateşle oynamaktadır. Neymiş, sokak hazır, muhalefetin silkinmesi gerekiyormuş. Ve de yeni Meclis oluşmalıymış, sözde Kürt meselesi demokratik ve şeffaf biçimde çözülmeliymiş. Hele bir çıksınlar sokağa da, acıklı şekilde görsünler Hanya'yı Konya'yı, dünyanın kaç bucak olacağını. Hodri meydan, Türkiye Cumhuriyeti sokakta kurulmadı, sokakta bulunmadı, sokağa bırakılmayacak, sokağın girdabına, sokak serserilerine teslim edilmeyecektir. Askıda ekmek vardır, ama size sokakta ekmek yoktur, sokakta hayır yoktur, sokakta adım atacak yeriniz yoktur, 'var' diyorsanız sonuçlarını göze almak zorundasınız. CHP’nin oyunu bozuldu. İYİ Partinin filmi geriye sardı. Yuları Kandil’den tutulan HDP bunalıma girdi. Diğer marjinal partilere laf söylemek bile zaman israfıdır. Hepsi birden aynı çuvalda buluşmuştur."

- "Ateşkes aldatmadır, oyalamadır"

İlan edilen ateşkeslere riayet etmeyen, her seferinde korkakça arkadan saldıran Ermenistan’ın sivil ve masumları katlettiğini belirten Bahçeli, "Bir yanda ateşkes, diyalog, müzakere çağrısı yapan ülkelerin, diğer yanda Ermenilere silah yardımı yapması tarihin şahit olduğu en korkunç ikiyüzlülüktür. Azerbaycan’a önde 'durun' mesajı verenlerin, arkada Ermenistan’a 'vurun' demesi zulmün oyunudur. ABD’nin müşahitliğinde ilan edilen insani ateşkesi ihlal eden bir kez daha Ermenistan olmuştur. Ateşkes aldatmadır, oyalamadır, zaman kaybıdır. Vatan toprakları ancak ve ancak sonuna kadar mücadeleyle alınacaktır." dedi.

"S-400 hava savunma sisteminin test edilmesinden ürken ABD’nin Türkiye’yi üst perdeden kınaması bizim nazarımızda yok hükmündedir." diyen Bahçeli, "Ne yapacağız, hangi silahı alıp almayacağımızı, kimi destekleyip desteklemeyeceğimizi ABD’ye mi soracağız? Türkiye’yi ne sanıyorlar? Nasıl görüyorlar? Nereye konumlandırıyorlar? Bu nasıl bir küstahlıktır?" diye sordu.

Türkiye Cumhuriyetinin tam bağımsız olduğunu ve böyle de kalacağını belirten Bahçeli, "Her meselede Türkiye’nin karşı kutbunda yer alan ABD, önce dost mu düşman mı buna karar vermelidir. Şayet müttefiksek, bu müttefiklik hukukuna bağlı olup olmadığını gözden geçirmelidir. Böylesi sanal müttefiklik, böylesi sahte dostluk, böylesine soğuk stratejik ortaklık nereye kadar sürecektir?" değerlendirmesini yaptı.

- "Nezaketsiz ve art niyetli bir durum"

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliğinin, İstanbul başta olmak üzere, ülkemizin diğer illerindeki vatandaşlarına dönük güvenlik uyarısından kısa süre sonra terör olayının ortaya çıkmasının kuşkuları daha da yoğunlaştırdığını söyleyen Bahçeli, alınan ihbarların ardından kendi vatandaşlarına kalabalık yerlerden uzak durmasını tembihleyen ABD Büyükelçiliğinin, sahip olduğu bilgi ve iddiaları Türk yetkili mercileriyle paylaşmadıysa büyük bir skandala imza atmış olacağını söyledi. Bahçeli, "Neresinden bakarsak bakalım nezaketsiz ve art niyetli bir durum karşımızdadır." ifadesini kullandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesi Fener Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili geçmiş olsun dileklerini ileten Bahçeli, "Terörü ve terörizmi siyasi araç olarak kullanan çevreleri lanetliyorum." dedi.

Bahçeli, konuşmasının sonunda, 2021 bütçesinin TBMM’ye sunulduğunu anımsatarak, milletvekillerinden, bütçe sürecini yapıcı, katılımcı ve sağduyulu bir şekilde takip etmelerini, Cumhur İttifakı’nın doğasına ve parti politikalarına uygun biçimde değerlendirmelerde bulunmalarını istedi.

Bahçeli, "Dipsiz polemiklerden kaçınmanız, anlamsız tartışmalardan uzak durmanız, Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınan kararlara ve uygulanan tedbirlere uymanız tavsiyem ve talimatımdır." diyerek konuşmasını bitirdi.

(Bitti)