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Bahçeli kovdu! CHP ve İP sahip çıktı

MHP'den ihraç edilen Samsun milletvekili Erhan Usta'nın İYİ Parti'ye geçeceğine dair çıkan söylentilere CHP kanadından açıklama geldi. CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Kundak, Erhan Usta'nın adaylığına itirazları olmayacaklarını açıkladı.

17 Ocak 2019 Perşembe 17:15
Bahçeli kovdu! CHP ve İP sahip çıktı

MHP'den ihraç edilen Samsun milletvekili Erhan Usta'ya İYİ Parti'den 'Bize katıl' daveti geldi. CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Kundak da Erhan Usta’nın İYİ Parti’den Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına, itirazlarının olmayacağını açıkladı.

MHP Merkez Disiplin Kurulu, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik AK Parti ile MHP arasındaki ‘ittifak’ görüşmeleri için "İttifak olmazsa olmazımız değil” diyen Samsun milletvekili Erhan Usta’yı partiden ihraç etmişti. MHP’nin TBMM’deki sandalye sayısı bu ihraçla 49’a düştü.

İYİ Parti: Usta'ya kapımız açık

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, MHP’den ihraç edilen Erhan Usta’ya kapılarının açık olduğunu belirterek, “Kendisini partimizde görmek bizlere mutluluk verir. Kapımız açık. İYİ Parti herkesin özgürce siyaset yaptığı bir yerdir. Usta ‘yı tanıyoruz ve seviyoruz. Kendisini partimizde görmekten mutluluk duyarız ” dedi.

İYİ Parti İl Başkanı Recep Güleroğlu da Erhan Usta’nın gönüllerinde ve partilerinde yeri olduğunu söyleyerek, “Önceki beyanatlarımızda da yapılan uygulamanın haksız olduğunu, bizim de haksızlık karşısında, duracağımızı beyan etmiştik. Netice itibariyle de partisinin menfaatini koruduğu için ihraç edilmiş bir arkadaşımız. Dolayısıyla herkese olduğu gibi, bu tip mağduriyetler yaşayan herkese partimiz de gönlümüz de sonuna kadar açıktır” diye konuştu.

CHP, Usta'nın adaylığına itiraz etmeyecek

Cumhur ittifakı öncesinde ismi MHP’den Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olarak geçen Erhan Usta’nın, partisinden ihraç edildikten sonra Millet İttifakının adayı olması da gündeme geldi.

CHP İl Başkanı Mehmet Kundak, Erhan Usta'nın İYİ Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına itirazlarının olmayacağını söyledi. Kundak, “Bugün İYİ Parti ile bir görüşmelerimiz devam ediyor. Bu konuyu da ele alacağız. Şu anda gelişmelerden haberim yok. Olay şu an çok taze. Bizim büyükşehirde bir itirazımız olmuyor. Adayı İYİ Parti tespit edecek. Bizde fikirlerimiz söylüyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 17:15
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