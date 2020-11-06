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Siyaset Bahçeli: Kimin seçildiği değil, ne dediği önemli
Siyaset

Bahçeli: Kimin seçildiği değil, ne dediği önemli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “ABD Başkanlık seçimini analiz ve yorumu da bize göre isimler bazında değil, Türkiye’nin hak ve çıkarları ekseninde yapılmalıdır” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 21:22:00 -
Bahçeli: Kimin seçildiği değil, ne dediği önemli

MYK toplantısı sonrasında konuşan MHP lideri Bahçeli, ABD’de yapılan Başkanlık seçimlerine ilişkin şunları dile getirdi:

Biden’den daha çok Biden’ci 

“Ülkemiz açısından ABD’nin yeni başkanının kim olacağı sorusuna cevap aramaktan daha çok, seçilen kişinin uygulayacağı politikaların çerçevesi, bunun bölgemize yansımaları, milli varlığımıza yönelik etkileri değerlendirilmeli, öncelikle ele alınmalıdır. ABD’nin başkanlık seçimleri elbette hem ülkemizi hem de bütün dünyayı yakından etkileme kapasitesi taşımaktadır. Ancak Biden’den daha çok Biden’cı, Trump’tan daha çok Trump’çı olmak yanlıştır, marazidir, icazetli ve ipotekli bir kafanın çelişkisidir.”

İzmir depremine de değinen Bahçeli CHP’yi eleştirerek şöyle devam etti:

1989’dan beri CHP yönetiyor

“Ne var ki depremi siyasete alet eden savruk ve sorumsuz zihniyetlerin bu felaket günlerinden de istifade gayretkeşlikleri vahim bir çarpıklık olarak tezahür etmiştir. İzmir’de 1989 yılından bugüne kadar bir dönem haricinde yerel yönetimin sorumluluğunu CHP üstlenmiştir. CHP’nin adeta sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp, kusur ve suçlu araması küstah bir siyaset kifayetsizliğidir. CHP Genel Başkanıyla parti yöneticilerinin girdikleri hezeyan nöbetinden bir türlü kurtulamamaları, sürekli yalana, iftiraya müracaatları telafisi olmayan siyasi ahlak noksanlığının ifşasıdır. Bunların kalpleri kararmıştır. Bu insanlık fukaralarının her sözü deprem enkazından daha tehlikelidir.”

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