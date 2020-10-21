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Siyaset Bahçeli: Karabağ suskunluğu Türk devletlerine yakışmıyor
Siyaset

Bahçeli: Karabağ suskunluğu Türk devletlerine yakışmıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grubu’nda yaptığı konuşmada, Ermenistan’ın hem korkak hem hain hem de savaş suçlusu olduğunu belirterek, sivilleri öldürerek Azerbaycan Türklüğü arasında korku oluşturmaya çalıştığını kaydetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 18:43:00 -
Bahçeli: Karabağ suskunluğu Türk devletlerine yakışmıyor

“Bizi derinden üzen ve kahreden asıl konu, 1990’lı yıllarda bağımsızlıklarını kazanan Türk Cumhuriyetlerinin Dağlık Karabağ konusundaki sessizliği, tepkisizliği ve hareketsizliğidir” ifadesini kullanan Bahçeli, “Özbekistan’ın diplomatik çözüm çağrısını nasıl kabullenelim? Kazakistan’ın müzakere önerilerini nasıl ve neyle izah edelim? Türkmenistan’ın BM himayesinde önleyici diplomasi yöntemlerini kullanma teklifini nasıl hazmedelim? Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri’nin bize göre cılız ve yetersiz tepkisini nereye koyalım? Bu gelişmeler karşısında kendi içine kıvrılan Kırgızistan’dan da bir ses çıkmamasını nasıl yorumlayalım? Bişkek’te baş gösteren sokak eylemlerine, FETÖ’nün oyunlarına bugüne kadar yüksek sesle itiraz eden hangi Türk devletleri olmuştur? Bu suskunluk, bu durgunluk Türk’e yakışıyor mu?” sorularını yöneltti.

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