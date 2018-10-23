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Bahçeli ittifakı bitirdi, FETÖ'cüler ve CHP'liler bayram etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti ile partisi arasındaki Cumhur İttifakı’nın bittiğini açıkladı. Bahçeli’nin açıklamasının ardından CHP’li ve FETÖ’cü isimlerin, karara sevindiği görüldü.

23 Ekim 2018 Salı 12:26
Bahçeli ittifakı bitirdi, FETÖ'cüler ve CHP'liler bayram etti

 yeniakit.com.tr  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Grup Toplantısı’nda Cumhur İttifakı’nın bittiğini açıkladı. Bahçeli’nin açıklamasına her kesimden yorum gelirken, CHP’li ve FETÖ’cülerin sevindiği görüldü.

Can Dündar: Sevinç çığlıkları...

Firari FETÖ’cü Can Dündar, Bahçeli’nin kararıyla ilgili, “MHP grubu, Bahçeli’nin ‘ittifak bitti’ açıklamasını sevinç çığlıklarıyla karşıladı” paylaşımını yaptı.

Yarkadaş kendine pay çıkardı

AK Parti’nin “cumhuriyete karşı bayrak açtığını” ima eden CHP’li Barış Yarkadaş, “Halk TV’de Bahçeli’ye çağrı yapmış ve Cumhuriyetimize karşı bayrak açanlara verdiği desteği çekmesini istemiştim. Yayında Cumhur İttifakı’nın fiilen sona erdiğini ve her iki tarafın birbirinden kurtulmaya çalıştığını söylemiştim. Gelişmeler erken seçimi işaret ediyor.” mesajını paylaştı.

Saymaz: MHP’liler çok sevinçli

“ByLock’çu İsmail” olarak bilinen gazeteci İsmail Saymaz, Bahçeli’nin ittifakı bozduğunu hatırlatarak şunları yazdı:

‘Yerel seçimlerde hiçbir ittifak beklentimiz kalmamıştır’ dedi. MHP’liler çok sevinçli.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 12:26
  1. Can Dündar
  2. Barış Yarkadaş
  3. İsmail Saymaz
  4. Devlet Bahçeli
  5. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  6. Cumhur İttifakı
  7. ittifak bitti
  8. Bahçeli ittifak açıklaması

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