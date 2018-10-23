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Bahçeli ittifak gerçeğini açıkladı, CHP'li ve FETÖ'cüler ters köşe oldu!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerelde ittifak olmayacağını açıkladı, olayı kavrayamayan CHP'li ve FETÖ'cüler Cumhur İttifakı'nın bittiğini zannederek sevinç naraları atmaya başladı.

23 Ekim 2018 Salı 13:07
Bahçeli ittifak gerçeğini açıkladı, CHP'li ve FETÖ'cüler ters köşe oldu!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlerde ittifak olmayacağını açıkladı. Bazı CHP'li ve FETÖ'cüler, Bahçeli'nin açıklamasıyla Cumhur İttifakı'nın bittiğini sandı, sevinç naraları atmaya başladı. Bahçeli'nin Cumhur İttifakı açıklamasıyla hevesleri kursaklarında kaldı. Özellikle Halk TV, Bahçeli'nin ağzından, "Cumhur İttifakı bitti" dediği yalanını yazdı. 

"Cumhur İttifakı devam ediyor"

Bahçeli, yerel seçim açıklamasının ardından Cumhur İttifakı'nın bittiğini zanneden CHP'li ve FETÖ'cülerin heveslerini kursaklarına bırakarak şu açıklamayı yaptı:

"Cumhur ittifakı devam ediyor. İstanbul'dan aday çıkaracağız."

Hevesleri kursaklarında kaldı

Firari FETÖ'cü Can Dündar, CHP'li Barış Yarkadaş, solak gazeteci İsmail Saymaz ve CHP'nin yayın organı Halk TV gibi ittifak düşmanları hemen sevinç naraları attı. 

Bahçeli ittifakı bitirdi, FETÖ'cüler ve CHP'liler bayram etti

Can Dündar:

 

İsmail Saymaz:

 

Barış Yarkadaş:

 

Halk TV'den büyük ahlaksızlık

CHP'nin yayın organı Halk TV, Bahçeli'nin, "Artık Cumhur İttifakı'nda yokuz" dediği yalanını söyledi, tamamen iftira içerikli bir haber paylaştı. 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 13:07
  1. İstanbul
  2. Devlet Bahçeli
  3. Can Dündar
  4. İsmail Saymaz
  5. Halk TV
  6. Barış Yarkadaş
  7. Cumhur İttifakı

YORUM YAZ

  • vatandasvatandas50 dk önce
    Demekki mhp allah korusun çekilse bunlar kına yakacak bunların vatan diye bir düşüncesi yok nasıl olsa bir vatan bulurlar
  • İTTİFAKİTTİFAK56 dk önce
    MHP çok erken davrandı ve sulu bulandırdı. Bundan sonra ittifak başarılı olamaz.
  • HAŞİM HAŞİM 56 dk önce
    TESTİ SU KAÇIRDI Bİ KERE YAMA TUTMAZ AKİT
  • ercanercan57 dk önce
    IYI DE SECIM DE belediyeleri KAYBEDINCE NE OLACAK?
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