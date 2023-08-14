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Siyaset Bahçeli ittifak çağrısı yapmıştı! AK Parti'den kritik İyi Parti yorumu
Siyaset

Bahçeli ittifak çağrısı yapmıştı! AK Parti'den kritik İyi Parti yorumu

Yeniakit Publisher
2023-08-14 21:09:00 -
Bahçeli ittifak çağrısı yapmıştı! AK Parti'den kritik İyi Parti yorumu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'ye ittifak çağrısında bulunmuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, gündeme oturan teklife ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, A Haber canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Dağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısına ilişkin konuştu.

"Başka bir siyasi partinin arkasına piyon olmuş"

Dağ, Bahçeli'nin İyi Parti'ye yapmış olduğu çağrıya ilişkin, "İYİ Parti'nin yeri PKK ve FETÖ'nün yanı değildir. İYİ Parti tarafından 26 Ağustos'taki beklentiler yükseltilmeye çıkartılıyor. Bu kongre için de aynı şey söylendi, ama kongrede akıllarda kalan 15 vekili keşke istemeseydik lafı oldu. Bir siyasi parti artık belirli bir süresi geçmiş, aktörleri belli olmuş ve tamamen de başka bir siyasi partinin arkasında piyon olmuş bir partinin söyleyeceği sözün vatandaşın nezdinde karşılığı olacağı söz konusu değildir" dedi.

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