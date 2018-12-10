Bahçeli İstanbul için isim telaffuz etti: Başımızın üstünde yeri var
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile ilgili, "İstanbul adayı olursa başımızın üstünde yeri vardır" ifadelerini kullandı.10 Aralık 2018 Pazartesi 20:02
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, Binali Yıldırım'ın İstanbul'dan olası adaylığıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, "Binali Yıldırım İstanbul adayı olursa başımızın üstünde yeri vardır." dedi.
Bahçeli, Yıldırım'ın TBMM Başkanlığıyla ilgili de, "Binali Bey aday olursa istifasına gerek yok, seçildikten sonra istifa etmiş sayılacaktır." dedi.
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