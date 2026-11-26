CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesine ilişkin, "Medyanın özgürlüğüne herkesin tahammül etmesi lazım, özellikle de siyasilerin tahammül etmesi lazım." açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu, Bahçeli ile görüşmek için geldiği Meclis'ten ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Görüşmede, medyaya ilişkin hangi konuların konuşulduğu sorulan Kılıçdaroğlu, Bahçeli'ye, medya konusunda "baskıcı bir ortamın" olmaması gerektiğini söylediğini aktardı.

Kılıçdaroğlu, medyada en çok ve en sert eleştirilen liderin kendisi olduğunu belirterek, "Ama medyanın özgür olması lazım. Medyanın özgürlüğüne herkesin tahammül etmesi lazım, özellikle de siyasilerin tahammül etmesi lazım. Bunu dillendirdim." ifadesini kullandı.

Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" konusunun gündeme gelip gelmediği sorulan Kılıçdaroğlu, "O konulara hiç girilmedi, sadece medya konusu." yanıtını verdi.