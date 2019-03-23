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Bahçeli: Erdoğan Beyi yalnız bırakabilecek bir hataya düşmemelerini tavsiye ederim

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan MHP Lideri Devlet Bahçeli, 'Yeni parti oluşumuyla ilgili yine sözler dolaşıyor. Ben bu hataya düşmemelerini tavsiye ediyorum. Yazık etmesinler. Seçime 8 gün kala oy sapması yapacak, birtakım gölgeler bırakacak, siyaseti lekeleyecek davranışlara gerek yoktur düşüncesindeyim. Onun için vazgeçsinler. Bunlar AK Parti içerisindeyse tabi bize düşmez ama Recep Tayyip Erdoğan Beyi yalnız bırakabilecek bir hataya düşmemelerini tavsiye ederim' dedi.

23 Mart 2019 Cumartesi 08:06
Bahçeli: Erdoğan Beyi yalnız bırakabilecek bir hataya düşmemelerini tavsiye ederim

MHP Lideri Bahçeli, Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT ortak yayınında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Davutoğlu, Gül, Babacan'ın ya da solda başka isimlerin parti kuracağını düşünüyor musunuz?" sorusuna Bahçeli, şu yanıtı verdi:

"Böyle bir faaliyetin olduğu çok sık konuşuluyor. Bize de ulaşıyor bunlar. 'Toplantılar yapılıyor' deniliyor. 'Seçim öncesi olsa daha mı iyi olur, seçim sonrası olsa daha mı iyi olur' gibi tartışılıyor. Şimdi böyle bir tartışmaya vesile olan insanlar hele hele o partide bakanlık yapmış, parti yönetiminde bulunmuş, genel başkanlı yardımcılığı yapmış veya Cumhurbaşkanlığı yapmış olan insanların, seçime giren ve iktidarda olan ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hayata geçirmede belli bir adım atan bir partiye herhangi bir soru işareti bırakmayacak tarzda bir değerlendirmede bulunmaları lazım. Diyecekler ki, 'bizim böyle bir niyetimiz yok. Biz AKP ile beraberiz, biz MHP ile beraberiz, biz CHP ile beraberiz.' Hangi partide kim varsa demeleri lazım.

Seçime 8 gün kala oy sapması yapacak, birtakım gölgeler bırakacak, siyaseti lekeleyecek davranışlara gerek yoktur düşüncesindeyim. Onun için vazgeçsinler. Bunlar AKP içerisindeyse tabi bize düşmez ama ben Recep Tayyip Erdoğan Beyi yalnız bırakabilecek bir hataya düşmemelerini tavsiye ederim."

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 08:06
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Devlet Bahçeli

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