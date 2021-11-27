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Siyaset 'Bahçeli, dolarla tuzak kuranların canlarına okudu'
Siyaset

'Bahçeli, dolarla tuzak kuranların canlarına okudu'

Uluslararası faiz lobisinin Türkiye'ye yönelik alçak operasyonlarına karşı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki çıkışını ve duruşunu işaret eden Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, 'Önceki gün dolarla tuzak kuranların canlarına okudu. Ve şu anda MHP milletvekilleri adım adım Anadolu'yu gezerek seçmeni 2023'e hazırlıyorlar' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 10:55:00 -
'Bahçeli, dolarla tuzak kuranların canlarına okudu'

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in Devlet Bahçeli'nin yüzde 50+1 konusunda Tayyip Erdoğan'a tuzak kurduğuna yönelik sözlerini değerlendirdiği yazısında, "Önce güldüm, sonra üzüldüm. Güldüm, çünkü Hüseyin Çelik'i, aklına mantığına güvenilmesi gereken bir insan zannederdim. Eğer bu siyasi ortamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oyun oynayacak bir kişi olarak Devlet Bahçeli'yi bulduysa gülünecek durumdadır" diye yazdı.

MHP liderinin grup toplantısındaki sözlerine işaret eden Barlas, "Önceki gün dolarla tuzak kuranların canlarına okudu. Ve şu anda MHP milletvekilleri adım adım Anadolu'yu gezerek seçmeni 2023'e hazırlıyorlar.

Diyeceğim şu ki, Hüseyin Çelik gibiler önce kendilerine şaşırsınlar. Yok şaşırmazlarsa Abdullah Gül veya Ali Babacan'ın yaptıklarına takılsınlar. Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakı'na zarar verecek her cümle bence akıl dışıdır." ifadelerini kullandı.

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