0553 313 94 23

Bahçeli: Bugün tedbir almazsak yarın bedel öderiz

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Önümüzdeki eylül ayı içinde açıklanması beklenen Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nın deprem riskine karşı müessir bir hazırlık olması başlıca ümit ve beklentimdir. Bugün tedbir almazsak yarın bedel öderiz. Bugün şuurla hareket etmezsek gelecekte enkaz altında kalırız." ifadelerini kullandı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 16:45
Bahçeli: Bugün tedbir almazsak yarın bedel öderiz

Bahçeli, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 20. yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, milletlerin hayatında felaketlerin dönüm noktaları olduğunu vurgulayarak, her felaketin fikri dirençle, faziletli dayanışmayla, maddi ve manevi direnişle aşılacağına dikkati çekti.

Büyük milletlerin felaketlere teslim olmayacağını belirten Bahçeli, Türk milletinin de her felaketten vakarını ve varlığını koruyarak çıkmasını bildiğini kaydetti.

Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hiç şüphesiz 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi büyük bir doğal felaketti. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan deprem, üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen hala unutulmamış, elbette unutulmayacaktır. 17 Ağustos depreminde 17 bin 480 insanımız hayatını kaybetti. 48 bin 901 insanımız da yaralandı. Felaketin boyutu öylesine yüksekti ki 96 bin 808 ev yıkıldı, 231 bin 364 konut hasar gördü. 45 saniye süren ve 7,4 şiddetinde olan deprem pek çok umudu enkaz altında bıraktı. Deprem hayatın bir gerçeğidir. Bundan kaçış ve kurtuluş yoktur. Öncelikle bunun kabulü, depremle yaşanılmasını öğrenmek lazımdır.

Aslında insan canına kasteden deprem değil, ihmaldir, tedbirsizliktir. Bahse konu insan hayatıdır ve her şeyden mühimdir."

- Kentsel Dönüşüm Eylem Planı

Depreme dayanıklı konutların yapılması, depreme karşı bilinçlenmenin sağlanmasının kaçınılmaz ihtiyaç olduğunu vurgulayan MHP Genel Başkanı Bahçeli, bu kapsamda 2012'de başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarının depreme karşı önleyici ve ön alıcı mücadelenin önemli yollarından birisi olduğunu bildirdi.

"Önümüzdeki eylül ayı içinde açıklanması beklenen Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nın deprem riskine karşı müessir bir hazırlık olması başlıca ümit ve beklentimdir. Bugün tedbir almazsak yarın bedel öderiz. Bugün şuurla hareket etmezsek gelecekte enkaz altında kalırız." görüşünü paylaşan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Özellikle muhtemel İstanbul depremi hususunda sorumluluk mevkisinde bulunan herkesi uyarıyor, geniş kapsamlı ve teferruatlı zincirleme tedbirlerin şimdiden hayata geçirilmesini tavsiye ediyorum. Acılara gömülmeyelim, yarım kalmış hayatların sızısına, bina ve toprak altında çırpınan hayallere şahit olmayalım. 1999 depremi yaşandığında 57. Cumhuriyet Hükümeti görevdeydi. Milliyetçi Hareket Partisi olarak o hükümette siyasi sorumluluk taşıyorduk. Depremin ağır sonuçlarıyla mücadele eden bakanlıklar partimizin yönetimi altındaydı. Nasıl bir yıkımın olduğunu yaşayarak biliyoruz. 

Buna rağmen etkili bir koordinasyon ve yönetim becerisiyle yaraların kısa süre içinde sarılmasını, yaklaşık altı ilimizi etkileyen geniş çaplı hasarların onarılması konusunda gayret sarf ettik. Deprem hayatımızı söndürmesin, yuvalarımızı devirmesin, nefesimizi kesmesin.

Bu itibarla bugünden harekete geçmek ve gereğini yapmak mecburiyetindeyiz. Bu vesileyle 17 Ağustos depreminde hayatlarını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Allah’tan milletimizi ve ülkemizi görünür-görünmez her türlü afet ve felaketten esirgemesini niyaz ediyorum."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 16:45
  1. Kocaeli
  2. İstanbul
  3. devlet bahçeli açıklama
  4. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan ölü taklidi yaparak kurtuldu
    1. 3 kişinin hayatını kaybettiği..
    2. Van'da iki aile arasında silahlı..
    3. Karabük’te çifte kaza: 15 yaralı
    4. Kocaeli'de dolu yağdı, TEM yolu felç
    5. Yargıtay Başkanlığı: "Adli yıl açılış..
    6. Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 2..
    7. Ağrı'da trafik kazası: 2 kişi öldü, 4..
    8. Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa..
    9. Erdoğan haftaya baba ocağında miting..
    10. Darbedilen gazi Ömür Karaman'a destek..
    11. Ekrem'e tatiller bitmiyor! İstanbul..
    12. Osmanlı torunları geç kalınmış iade-i..
    13. İran, Avrupa ülkeleri ve Husiler..
    14. İstanbul'daki sağanak
    15. Neymar, PSG'den ayrılıyor!
    16. İsrail medyasından Hafter iddiası!..
    17. Hindistan Cammu Keşmir'deki..
    18. Adanaspor'da transfer
    19. Tarihi Ahi Çelebi Camisi sular altında..
    20. Hafif ticari araç şarampole devrildi:..
    21. İstanbul Valiliğinden şiddetli yağışa..
    22. Türkiye; Doğu Akdeniz'de savaşıyor,..
    23. Fenerbahçe'de ayrılık!
    24. Hizbullah liderinden Amerika'ya uyarı!..
    25. Almanya'da şok iddia! Eski istihbarat..
    26. 'Bugün tedbir almazsak yarın bedel..
    27. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya..
    28. Bilecik’te kuvvetli rüzgar etkili oldu
    29. Sinop’ta denizde kopmuş bacak gördü..
    30. Şiddetli yağış sonrası Unkapanı..
    "Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
    "Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var

    Günün Karikatürü

    17 Ağustos 2019
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu