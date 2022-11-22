Bahçeli "Allah yarattı" demedi, sağlı-sollu girişti! Resmen tokat manyağı yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Pençe-Kılıç hava harekatına karşı çıkan HDP'ye tepki göstererek, "Bu harekata karşı çıkan dünyaya operasyonların durdurulması çağrısı yapan HDP düşman bakiyesidir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin gündeminde terör örgütü PKK'nın sivilleri hedef alan terör saldırıları vardı.

"Pençe Kılıç Harekatı, Türkiye'nin hukuki ve meşru hakkıdır" ifadelerini kullanan Bahçeli, "Terör hak değil ağır insanlık suçudur" dedi.

Anayasa Mahkemesi neyi bekliyor?

Pençe-Kılıç'a karşı çıkan HDP'ye tepki gösteren Bahçeli, "Anayasa Mahkemesinin hala neyi beklediğini sormayalım mı? HDP, zaman ayarlı bombadır. Bu bomba ya bombacıların elinde patlayacak ya da patlayacaktır. 2023 yılında bölücü siyasete artık son verilmelidir." diye konuştu.

CHP'nin HDP'den farkı yok

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin CHP'li ve İyi Partili bazı vekillerin tartışılan açıklamalarına yer veren Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bunlar terör örgütlerine bir nevi cephane taşıyan köksüzlerdir. Sorarım size: Bu iki partinin HDP'den ne farkı var. Bir CHP'li çıkıp teröristin PKK üyeliği muamma diyebiliyor. Bir İP'li çıkıp ne delil var diye sorabiliyor. Bir başka ucube, İstiklal Caddesi saldırısını hükümetin düzenlemiş olabileceğini iddia edebiliyor. PKK'lı teröristler yakalanmış ve her şeyi itiraf etmişken zillet ittifakının teröristlere avukatlık yapması utanç verici bir alçalmadır.

Muazzam işler yapan İçişleri Bakanımıza saldırmaları milli onur yokluğunun apaçık işaretidir. İçişleri Bakanımıza alçak diyen, surda gedik açmak için çırpınan, PKK/YPG adına saldıran terörist sevicilerin topu aşağıların aşağısıdır, alçaktır.

Buradan teröristlere ve destekçilerine açık açık sesleniyorum: Bir gün hepinizi müstahak olduğunuz sonuçlarla yüzleştireceğiz. Taviz yoktur, teslimiyet yoktur, geri dönmek yoktur. Hakkımızı, hukukumuzu çiğnetmek asla söz konusu olmayacaktır."