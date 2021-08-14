  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

"Aşılar hızlı geliştirildi" eleştirisine Mehmet Ceyhan'dan ilginç cevap: Pandemi bittikten sonra...

Son dakika! Fitch Türkiye kararını duyurdu

Altındağ'daki provokasyonda yüzü kanlar içinde kalan Suriyeli kız çocuğu: Beni öldürmeyin!

Görenleri heyecanlandırdı! Altyapı çalışmasında dev küp çıktı

Bu ne yüzsüzlük! Meral Akşener önce sessiz kaldı sonra başını örtüp taziyede bulundu

Küreselciler başımıza şimdi de 'iklim karantinası' çıkardı! Bakın ne adım atacaklar

Köpekler kalıcı hasar bıraktı! 55 yaşındaki kadın ölümle burun buruna geldi

Flaş Afganistan açıklaması: Kontrolden çıktı

Altındağ’daki ırkçı saldırının tıpa tıp benzeri 1972’de Rotterdam’da Türklere yönelik yapılmış!

ABD duyurdu: Saldırı olursa karşılık verilecek!
İzmir'den kötü haber! Yangın başladı
Kanada'dan Afgan göçmen kararı
Kanada'dan "zorunlu aşı" kararı
6 göçmen kurtarıldı
Siyaset Bahçeli, Akşener'in ipliğini pazara çıkardı! "Bu bir tuzak"
Siyaset

Bahçeli, Akşener'in ipliğini pazara çıkardı! "Bu bir tuzak"

Türkiye'de istismar ve ihanetin kol kola olduğunu vurgulayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İP Başkanı’nın ziyaret ettiği yerlerde, tıpkı bir tiyatro sahnesini andıran danışıklı dövüş tartışmaları ve karşılıklı söz düelloları da başka bir damardan Türkiye’ye kurulmuş tuzaktır" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 11:11:00 -
Bahçeli, Akşener'in ipliğini pazara çıkardı! "Bu bir tuzak"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yurt gezilerine devam eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Rize ve Sivas'ta yapılan saldırı girişimlerine 'Danışıklı dövüş' değerlendirmesi yaptı.

İşte Devlet Bahçeli'nin Twitter hesabı üzerinden yaptığı o açıklama:

"Ülkemiz çok ciddi risk altındadır. İstismar ve ihanet kol koladır. Bunlar oluyorken, İP Başkanı’nın ziyaret ettiği yerlerde, tıpkı bir tiyatro sahnesini andıran danışıklı dövüş tartışmaları ve karşılıklı söz düelloları da başka bir damardan Türkiye’ye kurulmuş tuzaktır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ABD NİN PİNOKYASI KAMAL

KUKLASI MARAL.
  • Yanıtla

Hamza

Provokotor olduğu ap açık belli
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay