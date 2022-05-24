Bahçeli, Akşener'e böyle tepki gösterdi: Abdülhamid'i sevmeyenler bizim de sevmediklerimizdir!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

İP Genel Başkanı Meral Akşener'in Sultan 2. Abdulhamid Han'a yönelik sözlerine tepki gösteren Bahçeli, "Abdülhamid'i sevmeyenler bizim de sevmediklerimizdir." dedi.

Bahçeli, "Erdoğan bugün Abdülhamid gibi görülüyorsa bizce bir sorun yoktur, hatta bununla gurur duyarız." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmek isterken Sultan Abdulhamid Han'ı da hedefe koymuştu:

Abdülhamid Han Osmanlı padişahı. O günün şartlarında oluşan demokrasi rüzgârlarının yansıması var. O tavır karşısında bir davranış biçimi var. Hürriyet ve İtilaf da var İttihat ve Terakki Cemiyeti de var. Bu bir istibdat sistemine karşı, istibdat rejimine karşı tekleşmeye tek adamlığa doğru giden bir sisteme karşı başkaldırıdır. Buranın öznesi eğer Abdülhamid ise bugünün öznesi Recep Tayyip Erdoğan'dır.