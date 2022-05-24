  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fatih Erbakan'dan LGBTİ sapkınlığına sert tepki: Ahlaksızlıktır!

İran'da bu kez uçak düştü! Sabotaj iddiası gündeme bomba gibi düştü

Bahçeli'den kira ve konut fiyatları açıklaması

Mister Fehmi Koru'nun ayarları bozuldu! Bize ne be adam futboldan hem de İngiliz liginden

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Türkiye'den onu almaya geliyor! Ziyaret sebebi belli oldu

Başkan Erdoğan'ın Miçotakis sözleri Yunan basınında

Milyarderlerden şaşırtan eylem! Ekonomik kriz sonrası harekete geçtiler

Edirne'den çok kötü haber geldi! Ayçiçek yağına her an zam gelebilir... Sebebi şok etti

Türkiye İsveç ve Finlandiya'ya veto koydu ses HDP'den geldi

Tarihte bugün! 24 Mayıs 1993: Tezkerelerini Alan 33 Erin PKK lılar Tarafından Kurşuna Dizilmesi
Siyaset Bahçeli, Akşener'e böyle tepki gösterdi: Abdülhamid'i sevmeyenler bizim de sevmediklerimizdir!
Siyaset

Bahçeli, Akşener'e böyle tepki gösterdi: Abdülhamid'i sevmeyenler bizim de sevmediklerimizdir!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2. Abdulhamid Han'a yönelik sözlerine tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Abdülhamid'i sevmeyenler bizim de sevmediklerimizdir." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 16:31:00 -
Bahçeli, Akşener'e böyle tepki gösterdi: Abdülhamid'i sevmeyenler bizim de sevmediklerimizdir!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

İP Genel Başkanı Meral Akşener'in Sultan 2. Abdulhamid Han'a yönelik sözlerine tepki gösteren Bahçeli, "Abdülhamid'i sevmeyenler bizim de sevmediklerimizdir." dedi.

Bahçeli, "Erdoğan bugün Abdülhamid gibi görülüyorsa bizce bir sorun yoktur, hatta bununla gurur duyarız." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmek isterken Sultan Abdulhamid Han'ı da hedefe koymuştu:

Abdülhamid Han Osmanlı padişahı. O günün şartlarında oluşan demokrasi rüzgârlarının yansıması var. O tavır karşısında bir davranış biçimi var. Hürriyet ve İtilaf da var İttihat ve Terakki Cemiyeti de var. Bu bir istibdat sistemine karşı, istibdat rejimine karşı tekleşmeye tek adamlığa doğru giden bir sisteme karşı başkaldırıdır. Buranın öznesi eğer Abdülhamid ise bugünün öznesi Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay