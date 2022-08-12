Bahçeden toplanan ürünlerin zekatı olur mu?

YENİ AKİT/ ANKARA

Yaz aylarıyla beraber meyve sebze mahsulleri çoğaldı. Bahçesinden ürün toplayan müslümanlar ise zekâtının nasıl olacağına dair araştırmalara başladı. "Bahçeden aldığımız portakal, mandalina vb. mahsülün zekatını vermemiz gerekir mi?" diye soran vatandaşlara Ankara İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar cevap verdi.

"Zekat ve öşür farkı"

Dr.Çınar'ın cevabı şöyle:

"Evet, alınan mahsülün öşrünü (zekatını) vermek farzdır. Eğer sulama masrafımız yoksa mahsül alınınca onda biri (1/10) veya kıymeti ihtiyaç sahiplerine verilir. Eğer masraf mal sahibi tarafından karşılanıyorsa o zaman yirmide bir (1/20) fakirlere öşür olarak verilir. Üzerinden bir yıl geçmesi gerekmez. Her mahsül alındığında öşrünü (zekatını) vermek farzdır.

Ayrıca öşürle (bağ, bahçe, tarla vb.) zekatın (para, ticaret malı, altın vb. ) farkı; zekatta borçlar düşülür ama öşürde düşülmez."