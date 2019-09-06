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Bahçeden 15 kilogram uyuşturucu çıktı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde polis ekiplerince bir evin bahçesinde 15 kilo 50 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

06 Eylül 2019 Cuma 13:49
Bahçeden 15 kilogram uyuşturucu çıktı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde polis ekiplerince bir evin bahçesinde 15 kilo 50 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin Çatak Mahallesi’nde ikamet eden S.K.’ya (31) ait bahçede arama yaptı. Yapılan aramada 15 kilo 50 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili S.K. gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 13:49
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