Bahçeden 15 kilogram uyuşturucu çıktı Samsun’un Çarşamba ilçesinde polis ekiplerince bir evin bahçesinde 15 kilo 50 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde polis ekiplerince bir evin bahçesinde 15 kilo 50 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin Çatak Mahallesi’nde ikamet eden S.K.’ya (31) ait bahçede arama yaptı. Yapılan aramada 15 kilo 50 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili S.K. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.