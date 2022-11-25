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Dünya Bahçede oynayan çocuğa piton saldırdı
Dünya

Bahçede oynayan çocuğa piton saldırdı

Avustralya'da 3 metre uzunluğundaki piton bir evin bahçasine girdi. Tehlikeli yılan 5 yaşındaki çocuğa saldırdı. Yılan saldırısına uğrayan çocuğu babası ve dedesi kurtardı.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 11:15:00 -
Bahçede oynayan çocuğa piton saldırdı

Avustralya'da 3 metre uzunluğundaki pitonun ısırarak havuza çektiği 5 yaşındaki çocuğu, babası ve dedesi kurtardı.

BBC'nin haberine göre, Yeni Güney Galler eyaletinde yaşayan 5 yaşındaki Beau Blake, bir pitonun saldırısına uğradı.

Çocuğun babası Ben, pitonun oğlunu ısırarak havuza çektiğini; bunu gören 76 yaşındaki dedesinin, torununu derhal havuzdan çıkarıp yılanın dişlerinden ayırdığını anlattı.

Oğlunun durumunun genel olarak iyi olduğunu belirten Ben, 5 yaşındaki Blake'in, kazayı küçük sıyrıklarla atlattığını ifade etti.

Ben, yılan ısırığından korktuklarını ancak bu yılan zehirli bir tür olmadığı için ölümcül tehlike arz etmediğini belirtti.

Yaşadıkları bölgede, yılanın bir "hayat gerçeği" olduğunu kaydeden Ben, pitonu olayın ardından doğaya saldığını söyledi.

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