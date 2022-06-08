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Aktüel Bahçede ölü bulundu
Aktüel

Bahçede ölü bulundu

Kocaeli'nde bir kadın yaprak toplamak için gittiği bir evin bahçesinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 21:49:00 -
Bahçede ölü bulundu

Kocaeli-Gebze'de bir kadın yaprak toplamak için gittiği bir evin bahçesinde ölü bulundu.

Beylikbağı Mahallesi'nde çocuklarıyla birlikte yaşayan Sevgi Temiz'i (52) yaprak toplamak için gittiği 324 Sokak'taki bir evin bahçesinde hareketsiz halde gören komşuları sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yapılan kontrollerde Temiz'in öldüğünü belirledi.

Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

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