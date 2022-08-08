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Aktüel Bahçede çalışıyordu, yorgun mermi isabet etti
Aktüel

Bahçede çalışıyordu, yorgun mermi isabet etti

Samsun'da bir kişi yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-08 19:10:00 -
Bahçede çalışıyordu, yorgun mermi isabet etti

Samsun-Canik'te bir kişi yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Başalan Mahallesi'nde bahçesinde çalışan G.P'ye (37) yorgun mermi isabet etti.

Bel bölgesinden yaralanan G.P, kendi imkanlarıyla gittiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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