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Kadın - Aile Bahçe işleri ile uğraşmak uyku kalitesini arttırıyor: Yüzler güldü! Rahatsızlığı olan, renklendir hayatını
Kadın - Aile

Bahçe işleri ile uğraşmak uyku kalitesini arttırıyor: Yüzler güldü! Rahatsızlığı olan, renklendir hayatını

Yeniakit Publisher
2024-05-13 18:31:00 - 2024-05-13 18:37:03
Bahçe işleri ile uğraşmak uyku kalitesini arttırıyor: Yüzler güldü! Rahatsızlığı olan, renklendir hayatını

Bilim insanları tarafından yapılan araştırma, bahçeciliğin sürekli bir etkinlik olarak yapılmasının uyku problemlerini azalttığını ve uykunun kalitesini arttırdığını gösteriyor!

BAHÇE İŞLERİ İLE UĞRAŞMAK UYKU KALİTESİNİ ARTTIRIYOR!

Fudan Üniversitesi profesörü Xiang Gao’nun liderliğini yaptığı ve Journal of Affective Disorders dergisinde yayınlanan araştırma, Amerika Birleşik Devletleri’nde 10 eyaletten 85 bin 148 kişinin verilerinin analizi ile gerçekleştirildi. Araştırmada egzersiz yapmayanlar, bahçecilik yapanlar ve farklı egzersizler ile uğraşanlar birbirleri ile karşılaştırıldı.

Araştırma, bahçecilik ile uğraşanlar ve farklı egzersizler ile uğraşanların, hiç egzersiz yapmayanlara oranla daha az uyku problemi yaşadığı kanısına vardı.
Bahçe işleri ile uğraşan kişilerin uyku problemleri yaşama ihtimali, egzersiz yapmayan kişilere oranla, %42 daha az.
Farklı egzersizler ile uğraşan kişilerin uyku problemleri yaşama ihtimali ise, egzersiz yapmayan kişilere oranla, %33 daha az.
Araştırmaya göre, katılımcıların her hafta bahçe işlerine ayırdıkları vakit arttıkça, uyku problemleri yaşama ihtimalleri daha da azaldı.
Bahçe işleri ile uğraşan kişilerin uykusuzluk, kısa uyku süresi ve gündüzleri uykululuk gibi sıkıntılar yaşama ihtimalleri egzersiz yapmayan kişilere oranla çok daha düşük.

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