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Gündem Bahçe duvarında bulundu! Hastaneye kaldırdılar
Gündem

Bahçe duvarında bulundu! Hastaneye kaldırdılar

Adana'da bahçe duvarının kenarında yaralı bulunan kişi hastaneye nakledildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 04:32:00 -
Bahçe duvarında bulundu! Hastaneye kaldırdılar

Verilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Adana Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmesinin bahçe duvarının kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından yaralandığını belirledikleri kişiyi, ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, yaralının 71 yaşındaki Ahmet Cemal Talu olduğunu tespit etti.

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