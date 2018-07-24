Bahattin Yıldız kimdir? Bahattin Yıldız AK Parti Şanlıurfa il başkanı mı oldu?

Başkan partisinin 11 il başkanlığına atama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atama yaptığı iller arasında Şanlıurfa da vardı. Peki AK Parti Şanlıurfa il başkanı olan Bahattin Yıldız kimdir?

İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül 24 Haziran Milletvekili seçiminde aday olmak için görevinden istifa etmesiyle boşalan koltuğu Tekilat Başkanı Bahattin Yıldız'a teslim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahattin Yıldız’ı Şanlıurfa il başkanı olarak atadı.