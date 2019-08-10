23 Haziran seçimleriyle İBB koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu, belediye ve belediyeye bağlı şirketlere atamalar yaptı. Ekrem İmamoğlu’nun atama yaptığı şirketler arasında İSBAK A.Ş de vardı. İmamoğlu, Bahattin Yetkin İSBAK Genel müdürlüğü görevine getirdi ancak bir zaman sonra Bahattin Yetkin İSBAK Genel müdürlüğü görevinden istifa etti. Peki Bahattin Yetkin İSBAK Genel müdürlüğü görevinden neden istifa etti?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İBB iştiraklerinden İSBAK A.Ş. genel müdürlüğü görevine getirdiği Bahattin Yetkin, geçmişte yaptığı sosyal paylaşımlardan ötürü gelen tepkiler üzerine görevinden istifa etti. İstifa İmamoğlu tarafından kabul edildi. İBB Basın Sözcüsü Murat Ongun yaptığı açıklamada şu satırlara yer verdi: “Yetkin’in kamuoyu tarafından tartışılmaya başlanması üzerine İmamoğlu’nun talimatıyla başlatılan inceleme sonucunda yönetim ve hayata bakış açımızla örtüşmeyecek paylaşımlar yapıldığı görüldü. Yetkin ile durum paylaşılmış kendisi de İSBAK A.Ş’deki görevlerinden istifa etmiştir.”