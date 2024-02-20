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Gündem Baharın müjdecisi ‘cemre’den haber var: İlk cemre düştü mü?
Gündem

Baharın müjdecisi ‘cemre’den haber var: İlk cemre düştü mü?

Yeniakit Publisher
2024-02-20 16:32:00 -
Baharın müjdecisi ‘cemre’den haber var: İlk cemre düştü mü?

Baharın müjdecisi ‘cemre’den haber var... İlk cemre düştü mü?

 

Kış aylarının sonu bahar aylarının müjdecisi olarak bilinen ilk Cemre havaya bugün düştü.
Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemrenin ilki 20 Şubat tarihi itibari ile havaya ikincisi 26-27 Şubat’ta suya, üçüncüsü 5-6 Mart’ta toprağa düşecek.
‘Ateş’, ‘kor’, ‘köz’” gibi anlamları olan ve halk arasında birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğü kabul edilen cemrenin, kış aylarının ardından önce havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor.
Orta Asya’dan Arap coğrafyasına, Çin’den Yunanistan’a pek çok kültürde, yılın neredeyse aynı günleri, cemrelerin düşerek ya da yükselerek havayı, toprağı ve suyu ısıttığı tarihler olarak kabul ediliyor.

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