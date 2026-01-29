Baharın habercisi ilk cemre geliyor: Tarih ve detaylar netleşti

Mevsimsel döngünün ilk büyük işareti olan ilk cemre için tüm gözler takvimlere çevrilmiş durumda. Doğanın uyanışını müjdeleyen bu ilk aşamanın hangi gün başlayacağı geniş kitleler tarafından merak ediliyor. Şubat ayına girmemize çok az bir süre kala "İlk cemre ne zaman, nereye düşüyor" sorusu yoğunlaşıyor.

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

2026 yılı için ilk cemrenin 19–20 Şubat tarihlerinde havaya düşeceği tahmini olarak kabul ediliyor.

2026 CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

İlk Cemre (Havaya): 19 - 20 Şubat 2026

İkinci Cemre (Suya): 26 - 27 Şubat 2026

Üçüncü Cemre (Toprağa): 5 - 6 Mart 2026

Cemre, kelime anlamı olarak "kor", "ateş" veya "köz" demektir.