  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
2 ülkeyi masaya oturtma peşinde! İsrail'de Erdoğan yine manşetlerde Suç örgütlerine CİMER darbesi Vatandaş ihbar etti, çeteler çökertildi Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında çelişkili ifadeler! Savcılıkta öyle mahkemede böyle AKOM İstanbul’u uyardı: Kar yağışı geliyor, sıcaklıklar 10 derece birden düşecek Merkez Bankası’ndan yeni rekor! 6.15 trilyon dolarlık dev keşif dünyayı sarsacak: Tarihin en büyük demir cevheri rezervi bulundu Hamas'tan silahsızlanma resti! "Henüz kimseyle bu konuyu görüşmedik" Tarihi Mısır Çarşısı'nda korku dolu anlar! Silah ateşlendi İtalya'dan sonra bir açıklama da AB'den! Devrim Muhafızları'na kafayı taktılar CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulunmuştu! İşte son mesajı
Yaşam Baharın habercisi ilk cemre geliyor: Tarih ve detaylar netleşti
Yaşam

Baharın habercisi ilk cemre geliyor: Tarih ve detaylar netleşti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Baharın habercisi ilk cemre geliyor: Tarih ve detaylar netleşti

Kış mevsiminin sonuna yaklaşılırken baharın ilk habercisi olarak kabul edilen cemre tarihleri yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar, doğanın uyanışını simgeleyen bu önemli olayı merak ederek, “İlk cemre ne zaman ve nereye düşüyor?” sorusuna net yanıt arıyor.

Mevsimsel döngünün ilk büyük işareti olan ilk cemre için tüm gözler takvimlere çevrilmiş durumda. Doğanın uyanışını müjdeleyen bu ilk aşamanın hangi gün başlayacağı geniş kitleler tarafından merak ediliyor. Şubat ayına girmemize çok az bir süre kala "İlk cemre ne zaman, nereye düşüyor" sorusu yoğunlaşıyor.

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

2026 yılı için ilk cemrenin 19–20 Şubat tarihlerinde havaya düşeceği tahmini olarak kabul ediliyor.

2026 CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

İlk Cemre (Havaya): 19 - 20 Şubat 2026

İkinci Cemre (Suya): 26 - 27 Şubat 2026

Üçüncü Cemre (Toprağa): 5 - 6 Mart 2026

Cemre, kelime anlamı olarak "kor", "ateş" veya "köz" demektir.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hayatları yurt dışında geçmiş, Boğaziçi'nin monşerleri! ABD ve İsrail emperyalizminin satılmış alçakları…
Sosyal Medya

Hayatları yurt dışında geçmiş, Boğaziçi'nin monşerleri! ABD ve İsrail emperyalizminin satılmış alçakları…

İstanbul'un göbeğinde kaydedilen görüntülerde, bir kadının başörtülü vatandaşlara yönelik sarf ettiği nefret dolu sözler infiale yol açtı. "..
CHP'de yolsuzluk kumpası patladı! Zekeriya Say kirli çarkı deşifre etti
Gündem

CHP'de yolsuzluk kumpası patladı! Zekeriya Say kirli çarkı deşifre etti

Yeni Akit yazarı Zekeriya Say, CHP'li belediyelerdeki dev yolsuzluk ve rüşvet ağını ele aldığı yazısında, Aziz İhsan Aktaş davası üzerinden ..
Mansur Yavaş’tan su itirafı! Ankara susuzlukla boğuşurken salonda gerçek ortaya çıktı
Gündem

Mansur Yavaş’tan su itirafı! Ankara susuzlukla boğuşurken salonda gerçek ortaya çıktı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkentte son dönemde kronikleşen su kesintileriyle ilgili düzenlediği basın toplantısında ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23