Baharatta sağlık var



Çörek otu

Çörek otu modern tıbbın oldukça ilgisini çeken az sayıda bitkiden biridir. Hastalıklara etkisi üzerine yüzlerce deney yapılmıştır ve onlarcası da halen devam etmektedir. Bu kadar araştırma ve deney hep olumlu sonuçlanmış ve her defasında asırlar öncesinden tavsiye buyrulan ve kıymeti yeni yeni anlaşılan "Ölümden başkasına şifadır" hadisi şerifine ulaşılmıştır. Çörek otu inanılmaz bir şekilde bütün hastalıklara şifa olabiliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatuvesselam bunu asırlarca önce bildirmesine rağmen çörek otunun kıymeti daha yeni yeni anlaşılıyor. Bütün araştırmalar ve deneyler hep aynı sonucu veriyor. Çörek otu hakikaten ölümden başka her şeye faydalıdır.

Çörek otunu bu kadar değerli kılan şey, tabii ki içerdiği vitamin ve minerallerdir. İnsan sağlığına şaşırtıcı şekilde sağladığı katkı ve hastalıkların tedavisinde ilaç olarak kullanılan çok zengin ve güçlü vitamin ve mineraller şu şekildedir; Çörek otu aynı şekilde çok zengin bir vitamin kaynağıdır; Vitamin olarak A, H, C, B1, B2 ve B6 içerir. Mineral olarak ise; selenyum, çinko, magnezyum içeren çörek otunun içerdiği en önemli bileşim ise thymol türevidir.

Zerdeçal

Yoğun rengiyle kendini hemen belli eden zerdeçal; eklem ağrılarına ve hatta diş ağrılarına bile iyi geliyor. İçindeki kurkumin etken maddesiyle kanseri ve kalp hastalıklarını önlemede de kullanılabilen zerdeçalın birden fazla faydası da bulunuyor.

Vücudunuzdan toksinleri atmak istiyorsanız zerdeçal tüketmelisiniz. Zerdeçal, vücutta bir detoks etkisi oluşturarak karaciğerin etkili bir şekilde çalışmasına da yardımcı oluyor.

Safran

Safranın gramının altından daha pahalı olmasının geçerli bir nedeni var: İran'da uzun yıllar keyif artırıcı ve ruh halini değiştiren bir baharat olarak çaylarda ve pilavda sıkça kullanılan safran, hala kullanılmaya devam ediyor.

Safran özü serotonin hormonunun, yani mutluluk hormonunun artmasına yardımcı olur ve insanın havasını değiştirerek mutluluk verir. Ayrıca safran tok tutarak diyettekilere de yardımcı olur.

Kırmızı biber

Kırmızı biber tıp dünyasında obeziteyle savaşan yiyecek olarak biliniyor. Kapsaisin, yani acı biberin acı olmasını sağlayan madde, metabolizma hızını artırarak vücudun yağ yakma kapasitesini artırıyor.

Kapsaisin maddesi de sindirim sırasında vücutta ısı üretir. Acı biber yedikten sonra sıcaklamamızın, hatta terlememizin sebebi de budur. Yani, vücut o sırada yağı depolamak yerine yağ yakma işlemini gerçekleştirdiği için.

Tarçın

Son yıllarda yapılan araştırmalarda tarçının lezzet katan bir baharat olmaktan çok daha fazlası olduğu ortaya çıkarıldı.

Araştırmacılar, tarçının beyindeki hafıza ve yön bulmada etkili kısmında (hipokampüs bölgesi) aktiviteyi artırdığını belirterek beyin kapasitesini de yükselttiğini açıkladılar.

Ancak tarçının tek faydası bu değil. Eğer yemeklerinizden şekeri çıkarmak istiyorsanız tarçın kullanmalısınız. Tarçın, aynı zamanda sizi uzun süre tok tutacaktır.

Tarçın sadece midesinden rahatsız olanlar için tavsiye edilmez.

Zencefil

Zencefil çok eskilerden beri halk arasında şifa verici olarak kullanılmıştır. Vücuda yararlı etkileri saymakla bitmeyen zencefilin en çok sindirim sistemine yararı bulunuyor. Özellikle mide problemlerine iyi gelen zencefilin, hamileliğin ilk aylarında kullanılması doktorlar tarafından öneriliyor.

Faydaları bununla kalmayan zencefille canlı ve parlayan saçlara ve sağlıklı bir cilde sahip olabilirsiniz.