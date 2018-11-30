Baharatlı ve peynirli gevrek
Baharatlı ve peynirli gevrek nasıl yapılır? İşte baharatlı ve peynirli gevrek tarifi…30 Kasım 2018 Cuma 20:50
MALZEMELER
1 su bardağı un
125 gr tereyağı
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Yarım çay kaşığı öğütülmüş beyaz biber
Yarım çay kaşığı tuz
Karabiber
Kırmızı pul biber
HAZIRLANIŞI
1- Tereyağı, tuz ve beyaz biberi hamur yoğurma kabında karıştırın. Unu ekleyerek yoğurun. Kaşar peynirini ekleyin. Hamuru yuvarlayıp streç folyoya sarın. Buzdolabında 1 saat dinlendirin.
2- Dinlendirdiğiniz hamuru 3 milim kalınlığında açın. Kalıp yardımıyla ya da çay bardağının ağzıyla hamurdan yuvarlak parçalar kesin. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye hamurları yerleştirin. Üzerine tuz ve baharatları serpin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Ilık servis yapın.
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