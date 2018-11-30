Baharatlı ve peynirli gevrek

MALZEMELER

1 su bardağı un

125 gr tereyağı

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Yarım çay kaşığı öğütülmüş beyaz biber

Yarım çay kaşığı tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

HAZIRLANIŞI

1- Tereyağı, tuz ve beyaz biberi hamur yoğurma kabında karıştırın. Unu ekleyerek yoğurun. Kaşar peynirini ekleyin. Hamuru yuvarlayıp streç folyoya sarın. Buzdolabında 1 saat dinlendirin.

2- Dinlendirdiğiniz hamuru 3 milim kalınlığında açın. Kalıp yardımıyla ya da çay bardağının ağzıyla hamurdan yuvarlak parçalar kesin. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye hamurları yerleştirin. Üzerine tuz ve baharatları serpin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Ilık servis yapın.