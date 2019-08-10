0553 313 94 23

Baharatlı ve bir o kadar lezzetli et suyu tarifi

Kurban bayramındaki etlerin bir kısmını, et suyu olarak değerlendirmek isteyenlere, bu enfes baharatlı ve bir o kadar hafif tarifi denemelerini tavsiye ederim.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:12
Baharatlı ve bir o kadar lezzetli et suyu tarifi

Kurban bayramının yaklaşmasıyla, kemikleri saklamak yerine, et suyu yaparak değerlendirebilirsiniz. Dolayısıyla, bu tarifi kullanabilirak harika et suları yapabilirsiniz.

Eti sadece kaynatıp suyuyla da yemek yapmak artık çok basit bir tarif. Daha lezzetli bir tavuk suyu yapmak için farklı baharatlar ve sebzeler kullanabilirsiniz. Bu yöntemle hem kırmızı et hem de tavuk etine başka bir boyut kazandıracaksınız. 

Kırmızı et ile yapılan su;

Malzemeler

  • 1 kilo kemik
  • 8 adet sarımsak
  • 3 yemek kaşığı sirke
  • 3 havuç
  • 1 kereviz
  • 2 dal kekik
  • 1 adet soğan
  • 2 adet biber
  • 3 litre su
  • 3 top yenibahar
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • yarım bağ maydanoz
  • 3 yemek kaşığı kuyruk yağı
  • 1 adet defne yaprağı
  • karabiber, tuz

Yapılışı

Öncelikle eti fırına verip hafifçe kızarmasını sağlayın. Sonra maydanoz ve baharatlar hariç, bütün malzemeleri tavada güzelce yağla kavurun.

3 litre kadar suyu düdüklüye koyarak, önce eti sonra sebzeleri ve en sonda bütün baharatları içerisine ekleyin.

1 saat boyunca düdüklüde kaynatın. Soğuduktan sonra et suyunu süzün.

•  Eğer bu tarifi tavuk suyuyla yapmak istiyorsanız aynı malzemelere ek olarak yarım limon kabuğu rendesi ekleyerek, 45 dakikada düdüklüde kaynatmanız yeterli olacaktır.

Et suyu nasıl saklanır?

Hazırladığınız suyun, üzerindeki yağ tabakasını aldıktan sonra küçük kalıplara ayırarak dondurun.

Buzlukta 1 - 1,5 sene boyunca buzdolabı poşetleri içerisinde saklayabilirsiniz.

Kullanmak istediğiniz kadar olan et suyunu, yarım saat önceden buzluktan çıkarmakta fayda var.

Sağlıcakla kalın..

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:12
  1. et suyu
  2. sağlık

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    160’dan fazla kelebek türüne ev sahipliği yapıyor
    1. 160’dan fazla kelebek türüne ev..
    2. Balya işçilerinin bunaltıcı sıcakta..
    3. FIFA Balıkesirspor’un transfer..
    4. Tekirdağ’da 118 litre kaçak içki..
    5. Yazın sıcağına serinletici ikram
    6. Bayramda uzun yola çıkacak..
    7. Pitbull besleyene 7 bin 802 lira ceza
    8. Bayram öncesi trafik kontrolleri arttı
    9. (Özel) ‘Değnekçilere’ para ödemek..
    10. Sağlık Bakanlığı, Kurban kesiminde..
    11. 10.08.2019 Günün âyet ve hadisi
    12. Bazlama nasıl yapılır?
    13. Çarşı pazarda bayram yoğunluğu..
    14. Ah şu dirsekler! Bu yöntem pul pul..
    15. Jandarmadan bayram öncesi trafik..
    16. Ankara İtfaiyesi’nden tatil ve bayram..
    17. Mersin’de 72 bin 500 adet extacy hap..
    18. Arefe günü kabir ziyaretinde okunacak..
    19. (Özel) Sarıyer’de hız yapan..
    20. Deriner Barajı dolulukta yüzde yüz..
    21. Kuyudan ham petrol çalarken yakalandı
    22. ATO Başkanı Baran’dan Kurban Bayramı..
    23. (Özel) Engellilere genel anestezi..
    24. Lavanta tarlalarına "fotoğraf çektirme..
    25. Geçen seneye oranla kurban satışı..
    26. ’Türkiye Bursları’ programına rekor..
    27. Krediyle kurban olmaz
    28. Tedavisi tamamlanan Kızıl Şahin doğaya..
    29. Akpınar Yaşam Merkezi kadınlara gelir..
    30. Türkiye huzur ve trafik uygulaması-2
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü