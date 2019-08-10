Baharatlı ve bir o kadar lezzetli et suyu tarifi

Kurban bayramının yaklaşmasıyla, kemikleri saklamak yerine, et suyu yaparak değerlendirebilirsiniz. Dolayısıyla, bu tarifi kullanabilirak harika et suları yapabilirsiniz.

Eti sadece kaynatıp suyuyla da yemek yapmak artık çok basit bir tarif. Daha lezzetli bir tavuk suyu yapmak için farklı baharatlar ve sebzeler kullanabilirsiniz. Bu yöntemle hem kırmızı et hem de tavuk etine başka bir boyut kazandıracaksınız.

Kırmızı et ile yapılan su;

Malzemeler

1 kilo kemik

8 adet sarımsak

3 yemek kaşığı sirke

3 havuç

1 kereviz

2 dal kekik

1 adet soğan

2 adet biber

3 litre su

3 top yenibahar

1 çay kaşığı pul biber

yarım bağ maydanoz

3 yemek kaşığı kuyruk yağı

1 adet defne yaprağı

karabiber, tuz

Yapılışı

Öncelikle eti fırına verip hafifçe kızarmasını sağlayın. Sonra maydanoz ve baharatlar hariç, bütün malzemeleri tavada güzelce yağla kavurun.

3 litre kadar suyu düdüklüye koyarak, önce eti sonra sebzeleri ve en sonda bütün baharatları içerisine ekleyin.

1 saat boyunca düdüklüde kaynatın. Soğuduktan sonra et suyunu süzün.

• Eğer bu tarifi tavuk suyuyla yapmak istiyorsanız aynı malzemelere ek olarak yarım limon kabuğu rendesi ekleyerek, 45 dakikada düdüklüde kaynatmanız yeterli olacaktır.

Et suyu nasıl saklanır?

Hazırladığınız suyun, üzerindeki yağ tabakasını aldıktan sonra küçük kalıplara ayırarak dondurun.

Buzlukta 1 - 1,5 sene boyunca buzdolabı poşetleri içerisinde saklayabilirsiniz.

Kullanmak istediğiniz kadar olan et suyunu, yarım saat önceden buzluktan çıkarmakta fayda var.

Sağlıcakla kalın..