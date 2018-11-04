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Baharatlı gıdaların sağlığa faydaları

Baharatlar günlük hayatta birçok şeyde kullanılır. Baharatın sağlığa faydaları nelerdir?

04 Kasım 2018 Pazar 17:39
Baharatlı gıdaların sağlığa faydaları

Baharatlı özellikle acı yiyecekler, dilinizde yanma hissi oluşturmasının ya da sizi terletmesinin yanı sıra aslında oldukça fazla yarara sahiptirler. Beslenmenize biraz acı eklemeniz, kalbiniz için iyi olduğu kadar kilo kaybının hızlanmasına yardımcı olur.

KALP SAĞLIĞINI İYİLEŞTİREBİLİR
Çalışmalar, beslenmelerinde baharatlı yiyecekler bulunduran kişilerin, baharatlı yemekler yemeyenlere kıyasla kardiyovasküler sağlık sorunları riskinin daha düşük olduğunu göstermiştir. Bunun sebeplerinden biri, acı biberlerin, kalp problemlerini tetikleyebilecek inflamasyonla savaşırken kötü kolesterolü azaltabilmesidir.

KİLO VERMEYİ HIZLANDIRABİLİR
Araştırmalara göre, acı biberler metabolizma hızını %5 daha artırabilir ve yağ yakma oranını %16’ya kadar yükseltebilir.

KAN BASINCINI DÜŞÜREBİLİR
Baharatlı yiyeceklerden elde edebileceğiniz başka bir sağlık yararı da, yüksek tansiyonu azaltabilmesidir. Baharatlı yiyecekler, kalbin duvarlarını güçlendirmeye yardımcı olan A ve C vitaminlerini içerir. Ayrıca yenilen acı, kan akışını artırabilir. Bu da kalbinizin iyi çalışmasını dolayısıyla yüksek tansiyon riskini önemli ölçüde azaltır.

 

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 17:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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