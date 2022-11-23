Baharat çeşitleri: Tuz baharat mıdır? Berbere baharatı nedir, nasıl tüketilir? Berbere Baharatı içindekiler

Bahara nedir, ne demek?

Bahar, kış'tan sonra ve yaz'dan önceki dört ılıman mevsimden biridir. Baharın çeşitli teknik tanımları vardır ancak terimin yerel kullanımı yerel iklime, kültürlere ve geleneklere göre değişir. Kuzey Yarımküre'de bahar olduğunda, Güney Yarımküre'de Sonbahar'dır veya tam tersidir.

Baharat çeşitleri

Biberiye. Çam Fıstığı Çemen Otu. Çörek Otu. Mavi haşhaş Beyaz haşhaş

Hindistan Cevizi. İsot. Karabiber (yeşil) Karabiber (kırmızı) Karabiber (beyaz)

Kimyon. Kişniş Kuşüzümü Limontuzu (toz, parça) Mahlep.

Pul biber. Pul biber İpek. Reyhan. Safran. Sumak.

Tatlı biber. Yenibahar. Zahter. Zencefil (tane, toz) Zerdeçal (tane, toz)

Berbere, Etiyopya ve Eritre mutfağı kökenli bir baharat karışımıdır. Etiyopya'nın ulusal yemeği olan doro wat (tavuk yahnisi) gibi birçok farklı yemekte kullanılır. Dünya mutfağında kullanılan bu baharat, farklı karışımlarla eşleştirilebilir. Berbere, Amharca'da 'biber' ve 'acı' anlamına gelir. Hiçbir berbere baharatı birbirine benzemez.

Berbere baharatı nedir?

Berbere baharatı, acı biber karışımıdır. Tatlı ve narenciye ile yumuşatılan berbere, karmaşık bir tada ve kokuya sahiptir. Evrensel bir tat profili yoktur. Yemeklere sıcak, baharatlı ve tatlı bir aroma katar.

Berbere Baharatı içindekiler

İçindekiler: acı kırmızı biber tozu, tatlı kırmızı biber, tuz, çemen, zencefil, soğan tozu, kişniş, toz kakule, sarımsak tozu, karanfil, toz tarçın.

Berbere Baharatının Tadı Nasıl?

Berbere baharatı, acı biber karışımıdır. Tatlı ve narenciye ile yumuşatılan berbere, karmaşık bir tada ve kokuya sahiptir. Evrensel bir tat profili yoktur. Yemeklere sıcak, baharatlı ve tatlı bir aroma katar.

Berbere Nasıl Kullanılır?

Berbere, et marinasyonlarında kullanılabilir. Pişirme işlemine geçmeden önce et bu baharat ile ovulur ve aromalandırılır.

Yahni ve buğulamaların başlangıç aşamasında, soğan yağda kavrulurken berbere baharatı eklenir. Daha sonra yemeğin ana malzemeleri ilave edilebilir.

Berbere baharatı, ızgarada pişirilmiş balık ve meyvelerin üzerine serpiştirilir.

Narenciye ve tatlıların üzerine serperek tüketimi de mümkündür.

Yağ ve bal likörü ile birleştirildiğinde, dip sos olarak yemeklerin yanında sunulabilir.

Yoğurda veya ekşi kremaya eklenerek, sos yapımında kullanılabilir.

Berbere baharatı, patlamış mısıra eklenerek de tüketilebilir.

Baharatı kullanmadan önce tadına bakmak, hangi yemeklere eklemeniz gerektiği konusunda daha bilgilendirici olabilir.

Berbere baharatı, ülkemizde pek rastlanan bir baharat değildir. Bu yüzden güvenilir online alışveriş sitelerinden temin edebilirsiniz.

Tuz baharat mıdır?

Baharat, bitkilerin kök, yaprak, tohum gibi kısımlarının bazen olduğu gibi tazeyken, bazen de kurutulup, toz haline getirilip, ufalanıp veya benzeri kimi işlemlerden geçirilip, muhafaza edilip kullanılan ve yemeklere, içkilere başka koku ve tatlar eklemeye yarayan gıda malzemelerinin genel adıdır.

Baharat ne demek ingilizce: spice