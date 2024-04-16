  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ticaret Bakanlığı'ndan ambargo açıklaması! Tek bir tane bile geçmiyor

Cumhurbaşkanlığı’ndan flaş “Mehmet Şimşek” açıklaması! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu

CHP'li belediye faciaya bilet kesmiş! 'Bakım listesindeki 159 kalemden 140’ı yapılmadı'

Yalanın Sözcü’sü kitlesini zehirlemeye devam ediyor

Almanya'da Türk siyasetçiye görülmemiş İran baskısı! Önce sildirdiler, şimdi ise o kadar ileriye gittiler ki...

Seçimler sonrası AK Parti’den flaş hamle iddiası! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu

İran'ın saldırısı sonrası Adana İncirlik Hava Üssü'nde hareketlilik! Bombardıman uçakları havalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu! Selektörle radar ikazı cezasına iptal!

Fatih Portakal, Akşener’in profiline girince gözlerine inanamadı! Şaşkına çeviren gelişmeyi böyle duyurdu

Türkiye'nin ihracat artışında başı Irak çekti
Yaşam Bahar mevsiminde menderesler bir başka güzel
Yaşam

Bahar mevsiminde menderesler bir başka güzel

Yeniakit Publisher
2024-04-16 17:17:00 -

İlkbaharın gelmesiyle birlikte Bingöl'de menderesler havadan görüntülendi.

Bingöl’de bahar aylarının gelmesiyle birlikte, ovalar içinde bulunan menderesler görsel şölen sunuyor.

Bingöl’de hava sıcaklıklarının artmasıyla bahar ayları tamamen hissedilmeye başlandı. Kış aylarında ayrı bir güzelliğe sahip Bingöl doğası, bahar aylarında da görenleri kendine hayran bırakıyor. Solhan ilçesi ve Muş ili sınırları arasında bulunan ovadaki akan menderesler, dron ile görüntülendi. Akan mendereslerin etrafında otlanan hayvanlar ile yeşil doğalın birleşmesi görsel şölen sunuyor.

Yemek ve giyim giderleri de karşılanıyor! 40 bin TL maaşla çalışacak kimseyi bulamıyorlar
Yemek ve giyim giderleri de karşılanıyor! 40 bin TL maaşla çalışacak kimseyi bulamıyorlar

Yaşam

Yemek ve giyim giderleri de karşılanıyor! 40 bin TL maaşla çalışacak kimseyi bulamıyorlar


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sosyal medyada gündem oldu! İşçi, kargaya sitem etti
Sosyal medyada gündem oldu! İşçi, kargaya sitem etti

Yaşam

Sosyal medyada gündem oldu! İşçi, kargaya sitem etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23