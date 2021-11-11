Bahar Korçan kimdir? Bahar Korçan hastalığı neydi?

Uzun süredir kanserle mücadele eden Bahar Korçan hayatını kaybetti. Tasarımcı Bahar Korçan’ın hayatını kaybetmesinden sonra Bahar Korçan’ın kim olduğu, nereli oldu merak edilmeye başlandı.

Bahar Korçan kimdir?

1992 yılında İstanbul Tekstil ve İhracatçıları Birlikleri'nin (İTKİB) gerçekleştirdiği yarışmayı kazanarak adını duyurmayı başaran Bahar Korçan, yarışmadan önce 7 yıl boyunca Vakko’da çalıştı. 1993'te Türkiye’nin ilk moda tasarım ofisini açan Bahar Korçan, 1999'da İstanbul Moda Günleri’nde En İyi Tasarımcı ödülüne layık görüldü. Sezen Aksu, Tarkan, Demet Akbağ ve Yonca Evcimik gibi isimleri giydiren Bahar Korçan, Moda Tasarımcıları Derneği’nin başkanlığını üstlenmişti. 57 yaşında olan Bahar Korçan 11 Kasım'da vefat etti.