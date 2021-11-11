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Biyografi Bahar Korçan kimdir? Bahar Korçan hastalığı neydi?
Biyografi

Bahar Korçan kimdir? Bahar Korçan hastalığı neydi?

Bahar Korçan kimdir? Bahar Korçan hastalığı neydi? Sezen Aksu, Demet Akbağ, Tarkan'ın aralarında bulunduğu birçok ünlü isim için kıyafet tasarlayan modacı Bahar Korçan hayatını kaybetti. Bahar Korçan’a 2017 yılında yumurtalık Kanseri teşhisi konulmuştu. Peki Bahar Korçan kimdir? Bahar Korçan nereli? Bahar Korçan kaç yaşında? Bahar Korçan hastalığı neydi?

Yeniakit Publisher
2021-11-11 10:31:00 - 2021-11-11 10:32:00
Bahar Korçan kimdir? Bahar Korçan hastalığı neydi?

Uzun süredir kanserle mücadele eden Bahar Korçan hayatını kaybetti. Tasarımcı Bahar Korçan’ın hayatını kaybetmesinden sonra Bahar Korçan’ın kim olduğu, nereli oldu merak edilmeye başlandı.

Bahar Korçan kimdir?

1992 yılında İstanbul Tekstil ve İhracatçıları Birlikleri'nin (İTKİB) gerçekleştirdiği yarışmayı kazanarak adını duyurmayı başaran Bahar Korçan, yarışmadan önce 7 yıl boyunca Vakko’da çalıştı. 1993'te Türkiye’nin ilk moda tasarım ofisini açan Bahar Korçan, 1999'da İstanbul Moda Günleri’nde En İyi Tasarımcı ödülüne layık görüldü. Sezen Aksu, Tarkan, Demet Akbağ ve Yonca Evcimik gibi isimleri giydiren Bahar Korçan, Moda Tasarımcıları Derneği’nin başkanlığını üstlenmişti. 57 yaşında olan Bahar Korçan 11 Kasım'da vefat etti.

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