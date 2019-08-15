Bahadırhan Dinçaslan kimdir? Bahadırhan Dinçaslan İYİ Parti'den neden istifa etti?

İYİ Parti’de son dakika istifalar gelmeye devam ediyor. MHP Lideri Bahçeli’nin İYİ Parti’den ayrılacaklara kapılarının sonuna kadar açık olduğunu açıklamasından sonra İYİ Parti’den istifalar gelmeye devam ediyor. İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in Meclis'teki konuşmalarını yazan Bahadırhan Dinçaslan, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Peki Bahadırhan Dinçaslan kimdir? Bahadırhan Dinçaslan neden istifa etti?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TBMM Parti Grubu'ndaki konuşmalarını yazan Bahadırhan Dinçaslan, gece yarısı yaptığı açıklamayla İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Bahadır Dinçaslan, istifa kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kamuoyu ile paylaştı. İstifa kararının Mehmet Salih Ensarioğlu'nun açıklamalarından kaynaklı olduğu belirtildi.

Dinçaslan İYİ Parti'den neden istifa etti?

Bahadırhan Dinçaslan İYİ Parti'den neden istifa ettiğini şu şekilde açıkladı: "İYİ Parti'nin kurumsal hesabından, Ensarioğlu'nun çözüm süreci demeçlerini savunan bir paylaşım gördüm. İYİ Parti'den istifa ediyorum. Ağzıma gelen acı suyu, her şeye rağmen Akşener'den şahsi bir kötülük görmediğim için yutuyorum. Siyasetten bir halt anlamadığımı gördüm, dolayısıyla yanlış yönlendirdiğim herkesten özür diliyorum"