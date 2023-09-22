Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması! 'Sözlerim bağlamından kopartıldı'

Bir gazeteci Yenişehirlioğlu'na, "2003 yılında dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekili seçilme yasağının kaldırılmasına verdiği desteğe karşılık, bugün AK Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na milletvekilliği yolunu açma gibi bir planı olur mu?" sorusunu yöneltti.

Yenişehirlioğlu, gazetecinin sorusuna, "Kılıçdaroğlu'nun Meclis'e taşınma mevzusunu bilmiyorum. AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili olarak söylemiyorum, Bahadır Yenişehirlioğlu olarak söylüyorum, şık olur, güzel olur. Ben bunu Cumhurbaşkanımıza ileteceğim, karar onlarındır" cevabını verdi.

'Cevabım bağlamından kopartıldı'

Cevabının bağlamından kopartıldığını söyleyen Yenişehirlioğlu, "Ben hem Manisa gündemine ilişkin hem de Türkiye gündemine dair açıklamalar yaptım. Kimi zaman gülüştük, kimi zaman şakalaştık. Burada bir mevzunun Türkiye gündemine taşındığına şahit olduk. Oysa ki aklın yolu bir. Ne kadar doğru söylersek söyleyelim bazen söyledikleriniz farklı algılanabiliyor. Bağlamından kopartıldığında da bambaşka anlam ifade ediyor." dedi.

"Cumhurbaşkanımızın evveliyatında ara seçimlerle meclise girmesiyle şu an Kılıçdaroğlu’nun durumu birbiriyle hiç alakalı değil." diyen Yenişehirlioğlu, "Cumhurbaşkanımızın ara seçimlerle meclise girmesi bambaşka parametrelere sahip, Kılıçdaroğlu’nun bugün mecliste olmaması da bambaşka parametrelere sahip. İkisi birbiriyle hiç alakalı olmayan, birbirinden tamamen zıt konular." ifadelerini kullandı.

'Cumhurbaşkanımız için hak gaspı söz konusuydu'

Erdoğan'ın hukuksuzca Meclis dışında bırakıldığını hatırlatan Yenişehirlioğlu, "Cumhurbaşkanımız o dönem hukuksuzca parlamento dışında kaldı. Okuduğu bir şiirden dolayı kendisine yasaklar getirilmişti ve bir hukuksuzluk söz konusuydu. Hak gaspı söz konusuydu. Bugün Kılıçdaroğlu’nun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin dışında kalması kendi tercihi ve iç hesaplaşmalarıyla alakalı. Bu onların iç meselesi." şeklinde konuştu.

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'Trajikomik!'

Yenişehirlioğlu, bazı gazetelerin kasıtlı haber yaptığını belirterek şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk defa bir genel başkanının mecliste yer almadığını söyledim. Hepiniz bunu biliyorsunuz, hepiniz bunun şahidiniz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin iç hesapları bizi ilgilendirmez. Türkiye’de akıl sahipleri hepsi bilir ki milletvekili seçimleri Anayasa’da ve kanunlarda usulü vardır. Seçimler yapılır. Oysa ki Kılıçdaroğlu’nun bugün Meclis'te olmaması kendi tercihi. Bugün Meclis'e girebilmesi için erken seçim mi yapılması gerekecek? Kaldı ki kendisiyle alakalı bir yasaklamayla alakalı da değil, kendi tercihiyle cumhurbaşkanı olmak istediği için Meclis'te yer almamaktadır. Cumhurbaşkanımızın evveliyatındaki durumuyla bu durumu birbirine karıştırmak kötü niyetten başka bir şey değildir. Cumhurbaşkanımıza söyleyelim de Kılıçdaroğlu’nu meclise taşısın bu trajikomiktir."