Bağkur’dan erken emekli nasıl olunur?

4B yani Bağkur erken emeklilik hakkında sahip olmak isteyen kişiler, ilk olarak tüm prim ödemelerini tamamlamalıdır. 1 Ekim 2008 tarihinden sonra, Sosyal Güvenlik Kurumu sigorta kolları için reform alışması başlatılmıştır. Bağ-Kur’lu çalışanların emeklilik şartları işe başlama tarihlerine göre değişiyor.

Emeklilikleri için de kritik üç tarih bulunmakta;

– 1 Ekim 1999 öncesinde işe girenler

– 1 Ekim 1999 ila 30 Nisan 2008 tarihleri arasında işe girenler

– 1 Mayıs 2008 sonrasında işe girenlerin emeklilik şartları farklı olmaktadır.

• 1999 öncesinde işe girmiş 4B yani Bağ-Kur kapsamındaki erkekler

3 Şubat 1959 doğumlu annem, 2002’de Bağkurlu oldu. 639 gün prim ödedi. 2011 yılından beri de SSK’lı olarak çalışıyor. 2970’de SSK’ya prim ödemesi bulunuyor. 1997’de bir doğumu var. Annem, ne zaman ve nasıl emekli olabilir? Sorusuna Posta yazarı Ekrem Sarısu şu şekilde cevap veriyor: “Anneniz, doğumlarının sigorta başlangıcından önce olduğundan dolayı borçlanamaz. Bağkur’dan daha erken emekli olabilir. 531 gün daha SSK’ya prim ödedikten sonra isteğe bağlı olarak Bağkur’a 1260 gün prim ödeyerek, primini 5400 güne tamamlayacağı tarihte Bağkur’dan emekli olabilir.”