Bağkur primi kaç para? Esnaf çiftçi tarım sigortası primi ne kadar?

Bağkur prim hesaplaması yani ödenecek en düşük aylık prim hesaplaması brüt asgari ücret esas alınarak yapılmakta. Dolayısıyla asgari ücretin artışı ile beraber bağkur primleri de artmakta. Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Yeni asgari ücretle birlikte bir çok kalemde ücretler de değişti. Bunlar arasında Bağkur prim ödemeleri de var.

2020 yılı sigorta primleri aşağıda belirtildiği şekildedir: 2020 yılı prime esas kazancın taban fiyatı 2.943,00 TL olarak belirlenmiştir

2020 yılı prime esas kazancın tavan fiyatı 22.072,50 TL olarak belirlenmiştir.

2020 yılı günlük brüt kazanç 98,10 TL olarak belirlenmiştir

2020 yılı aylık brüt kazanç 2.943,00 TL olarak belirlenmiştir.

Bağkur sigorta primi ne kadar?

2021 yılı için asgari ücret zammıyla birlikte SGK ve Bağkur prim ödemeleri de arattı. Ev kadınlarının isteğe bağlı prim miktarları ise 847,58 TL oldu.

SSK Tarım 2925'e göre ödenecek prim miktarı ise 478,24 TL'ye,

EK5 tarım sigortası primi ise 913,80 TL'ye,

Esnaf 1479'a göre teşvikli 927 TL'ye,

Çiftçi 2926'ya göre teşvikli 781 TL'ye yükseldi.

Esnaflar, şirket ortakları, avukatlar kısaca vergi ya da ticari mükellefiyetinden dolayı prim ödemek zorunda olanlar indirimsiz olarak en düşük brüt asgari ücretin %34,5'i, primleri düzenli ödemesi halinde ise 5 puanlık indirimle birlikte %29,5'i oranında prim ödemektedirler. Tarım bağkurlular 2020 senesi itibariyle brüt asgari ücretin 27 günlük kısmının %34,5'i oranında prim ödemekte. 2023 yılında çiftçi bağkurlu da 30 tam günlük asgari ücret üzerinden ödeme yapacak. Primleri düzenli ödeyenler ise 26 günlük brüt asgari ücretin %29,5'i oranında bağkur öderler. İsteğe bağlı bağkurlular brüt asgari ücretin %32'si oranında prim öder ve bu kapsamda prim ödemesi yapanlar herhangi bir indirimden yararlanamazlar.

Bağkur primleri aylık olarak ne kadar?

Prim ödemelerinin düzenli yapılması, geçmişe ait borcun olmaması yüzde 5’lik bir indirime neden olur. Yüzde 5 indirim ile en düşük tarım/çiftçi 2020 bağkur primleri aylık olarak 781,36 TL öder. Prim borcunu düzenli ödemeyen ve geçmiş dönem borcu olan kişinin ödeyeceği prim ise 913,80’dir

Esnaf Bağkur prim ödemesi ne kadar?

Bağkur primlerinin düzenli ödenmesi ve geçmiş dönem borcunun olmaması durumunda yüzde 5 puanlık indirim ile ödenecek en düşük bağkur primi 868,18 TL, düzenlik ödeme yapılmamış ve geçmiş dönemden borcu olanların ödeyeceği bağkur ücreti aylık olarak 1015,33 TL’dir.

İsteğe bağlı Bağkur prim ödemesi kaç para?

İsteğe bağlı bağkurlu olanlar yüzde 5’lik indirimden yararlanamıyor. İsteğe bağlı bağkur kapsamında prim ödeyenler aylık en düşük brüt asgari ücretin yüzde 32'si, en yüksek ise bunun 7,5 katı oranında prim ödemesi yapar. Bu kapsamda ödenen primler bağkur hizmeti olarak sayılır ve bu kişiler 9000 günle normal emeklilik, 5400 günle de yaş haddinden emeklilik hakkı kazanır. İsteğe bağlı aylık bağkur ucreti 2020 yılında en düşük 941,76 TL en yüksek ise 7.063,00TL olmuştu.