Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) sağlık durumu çalışmasına mani olan sigortalı vatandaşlar için tanıdığı malul maaşı, çalışırken çalışma iletisini % 60 oranında kaybeden ve maddi gelir elde edemeyenlerin geçimlerini temin etmek için ödenen maaştır.

Malulen emekli olma şartı nedir?

En az 10 yıllık BAĞ – KUR sigortalılık süresi doldurulmalıdır.

10 yıl içerisinden 1800 günlük prim ödemesi bulunmalıdır.

BAĞ – KUR prim borcu bulunmamalıdır.

BAĞ – KUR kapsamından devam eden ticari faaliyetler bulunmamalıdır.

Eğer çalışanın engel durumu çok ağırsa ve yaşamını başkasının bakımıyla sürdürmek zorundaysa 10 yıllık sigorta şartı aranmamaktadır.

Malulen emeklilik sorgulaması nereden yapılır?

Malulen emeklilik için sorgulama işlemleri e – devlet sisteminden kolayca ve hızlıca yapılabilir. Bunun için öncelikle www.turkiye.gov.tr adresine gidilmelidir.

Ne kadar malulen emekli maaşı alınır?

SSK ve BAĞ – KUR kapsamında çalışanlar için aylık ortalama 850 TL ile 1.000 TL arası malul maaşı verilmektedir.

Tarım BAĞ –KUR kapsamında çalışanlar için aylık ortalama 600 TL ile 800 TL arası malul maaşı verilmektedir.

Emekli Sandığı kapsamında çalışanlar için aylık ortalama 1.800 TL ile 2.000 TL arası malul maaşı verilmektedir.

Bağkur prim borcu olan malulen emekli olabilir mi?

BAĞ – KUR kapsamında malulen emekli olanlar için kontrol muayenesi sadece tedavisi mümkün olan hastalıklar için geçerlidir. Tedavi ile çalışma gücünün geri kazanılma ihtimali olan durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından periyodik kontroller istenmektedir. Bu muayenenin nedeni malulen emekli olan kişinin çalışma gücü kaybının % 60 oranının altında olup olmadığını anlamaktır. Kontrol muayeneleri esnasında malul kişinin çalışma gücündeki kaybın % 60 oranının altına düştüğünün tespit edilmesi ile malulen emeklilik aylığı kesilmektedir.

Bağkur'a bağlı kişiler malulen emekli nasıl olur?

Malulen emekli olma şartları nelerdir?

En az 10 yıl Bağkurlu olarak çalışmış olmak.

En az 1800 gün prim ödemesi yapmış olmak.

Bağkur'a ait prim borcu olmamak.

Herhangi bir ticari işte aktif olarak bulunmamak.

Bağ-Kur borcu olanlar sağlık hizmetinden yararlanır mı?

Bağ-Kur borcu olan vatandaşların borçlarını taksitlendirmesi ve ilk taksidini ödemesi gerekmektedir.

Bağkur borcu birikmiş olan ancak borçlarını yapılandırmamış kişilerin bu hizmetlerden faydalanması mümkün değildir.

Bağ-Kur borçlarının yapılandırılması için başvurmuş kişiler hem kendileri hem de aileleri için sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.