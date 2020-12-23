Bağ-Kur yapılandırma nereden nasıl yapılıyor? Borç yapılandırmasıyla ilgili torba kanun 17 Kasım'da Resmi Gazetede yayınlanarak uygulamaya geçti. Borç yapılandırma işleminden Bağ-Kur'lular da yararlanabiliyor. Yürürlüğe giren kanunla Bağ-Kur borçları silinebiliyor. Peki, Bağ-Kur borcu nasıl silinir?

Bağ-Kur prim borçları sildirmeden, eski ve yeni kanuna göre BağKur’lu ve 4/b’li olan bütün kişiler Bağ- Kur borç sildirme işleminden faydalanabilecek. Mülga 1479 ve mülga 2926 sayılı Kanunlara göre sigortalı olarak tescilleri yapılanlar, tevkifata istinaden geriye dönük mülga 2926 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılanlar, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar (Köy ve mahalle muhtarları ile isteğe bağlı sigortalılar hariç).

Bağ-Kur yapılandırma yararlanacak olan kişiler;

Önceden Bağ-Kur prim borçlarını diğer kanunlara göre yapılandırdıkları halde (yapılandırma borcunun tamamını ödeyenler hariç) yapılandırmasının iptal edilmesi için yazılı talepte bulunanlar ya da yapılandırması bozulanlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçları doğal afet, sel, yangın, deprem gibi nedenlerle ertelenmiş sigortalılardan yazılı istekte bulunanlar,

Prim borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesi kapsamında taksitlendiren ve tecil ettirenlerden,

Tecil ve taksitlendirmesi bozulanlar veya tecil ve taksitlendirmesini iptal etmek için yazılı olarak talepte bulunanlar düzenlemeden yararlanabilecek.

Bağkur borçları nasıl silinir?

Bağ-Kur borç silme başvuruları 1 Aralık 2020'de başladı. Vatandaşlar 1 Şubat 2021'e kadar borç silme başvurusunda bulunabilir.

Bağ-Kur yapılandırma işlemi için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca e devlet üzerinden de işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Bunun için e-Devlet'e TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapıp 'hizmetlerin durdurulması' ifadesini aratın. Karşınızda listelenecek sayfaya tıklayarak işlemlerinizi yapabilirsiniz.

E DEVLET BAĞ-KUR BORÇ SİLME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ