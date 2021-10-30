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Kadın - Aile Bağışıklık sistemini güçlendiren kalp dostu Alıç meyvesi
Kadın - Aile

Bağışıklık sistemini güçlendiren kalp dostu Alıç meyvesi

Kış ayı meyvesi olan Alıç tezgahlarda yerini aldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 13:38:00 - 2021-10-30 23:24:00
Bağışıklık sistemini güçlendiren kalp dostu Alıç meyvesi

Alıç meyvesi nedir, faydaları nelerdir?

Halk dilinde ekşi muşmula olarak da bilinen alıçın insan sağlığına pek çok faydası vardır. Kalbin en iyi ilacıdır. Alıç; özellikle kalp destekleyici, kalp-damar sistemi fonksiyonlarını normalleştirmek için kullanılmaktadır. Kalpte oksijen ve kan akışının artmasına yardımcı olur ve kan damarlarının çeperlerini güçlendirir. Kalp ritim bozuklukları, sinirsel kalp çarpıntıları, kalp yetmezliği, ağır enfeksiyon hastalıkları ardından kalp kasları zayıflaması, kalp krizi sonrası yüksek kan basıncı, damar sertliğinde faydalıdır. C vitamini yönünden de çok zengin bir meyvedir. Hafızayı kuvvetlendirir.

Bağışıklık sistemini güçlendiren, içerdiği C Vitamini sayesinde, vücutta birikmiş olan tehlikeli toksin maddeleri yok eden kolesterol, kalp damar sağlığı koruyan vitamin deposu olarak bilinen Alıç meyvesi tezgahlarda yerini aldı. Aynı zamanda sirke yapımında da kullanılıyor. Alıç, herkes tarafında bilinmeyen Alıç Meyvesi meraklıların ilgi odağı haline gelmeye başladı.

Alıç meyvesinin kalp ve sindirim sistemine çok fayda sağladığını ifade eden esnaflar, ”Alıç kalp ve sindirim sistemine iyi geliyor. Bu meyve pek tanınmıyor. Tanınmaya başladığında ilgi odağı haline gelecek. Bu meyve pamuk ve yayalarla da yetişiyor. Bin bir derde deva” şeklinde konuştular.

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