Bağışıklığı kuvvetlendiren şifalı ilaç kuşburnu

Bağışıklık sistemini güçlendiren, kalp ve damar hastalıklarına iyi gelen, zengin vitamin ve minerallere sahip olan şifalı doğal ilacı kuşburnu Devrek’te pazar tezgahlarında yerini almaya başladı.

Yapısında bol miktarda bulunan C vitamini, polifenoller ve antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren kuşburnu zengin vitamin ve minerallere sahip. Likopen ve A, B, E, K vitaminlerinin yanı sıra magnezyum, demir gibi değerli mineralleriyle vücut direncini artırıyor, sinir sisteminde, hücre yenilenmesinde fayda sağlayan kuşburnu Devrek’in pazar tezgahlarında yerini almaya başlarken, tüketicilerde bu şifalı doğal ilacı evlerinden eksik etmemek için adeta pazar tezgahlarına akın ediyorlar.

Toplaması, temizlenmesi ve marmelat haline getirilmesi oldukça zahmetli olan kuşburnunun faydalarını sayan tezgah sahibi Fatime Üstünbaş,” Bunu toplamak için ormanlık alanlara gidiyoruz elde edilmesi oldukça zahmetli ve dikenli bir bitki. Tek tek toplanması ve bıçak yardımı ile uçlarının alınması gerekiyor. Temizlendikten sonra kazanlara koyarak saatlerce kaynatıyoruz pekmez veya marmelat haline getiriyoruz. Kalp damar hastalıklarına iyi geldiğini biliyoruz. Kış aylarında ıhlamur çayının içine atıyoruz çok güzel ve faydalı oluyor. Pekmezini ise gurbetçi vatandaşlarımıza gönderiyoruz. Doktorların bile özellikle tavsiye ettiği bir doğal şifa ilacı adeta. Özellikle de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile ilçemize misafir olarak gelen yerli turistler çok tercih ediyorlar. İfade ettiğim gibi elde edilmesi çok zahmetli ama tüketimi de bir o kadar lezzetli bir şifa kaynağı” diye konuştu.