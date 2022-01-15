Bağışıklığı güçlendiren gıdalar virüs, bakteri ve mikroplara karşı vücut direncini artırıyor ve bu organizmaların neden olabileceği hastalıkların engellenmesine yardımcı oluyor.

Özellikle bağışıklık sisteminin zayıfladığı durumlarda çok daha etkin hale geldiği bilinen bu virüse ve varyantlara karşı doğal yöntemlerle korunmak da önem kazanıyor.

Bağışıklık sistemini nasıl güçlendiririz? Bağışıklığı güçlendiren besinler

C Vitamini

Temel bir besin olan C vitamini vücutta antioksidan görevi görür. Antioksidanlar, bağışıklık sistemine zarar verdiği bilinen bir tür dengesiz molekül olan serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olur. C vitamininin, özellikle büyük stres altındaki insanlar için bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye yardımcı olabileceğine dair bazı kanıtlar vardır.

C vitamini olan besinler

Turunçgiller ve suları

Kivi

Kırmızı ve yeyil biber

Brokoli

Çilek

E Vitamini

C vitamini gibi, E vitamini de güçlü bir antioksidandır. Araştırmalar, özellikle yaşlı insanlarda bağışıklık sistemini güçlendirmek için bol miktarda E vitamini almanın çok önemli olduğunu göstermektedir.

E vitamini olan besinler

Buğday özü yağı

Badem

Ay çekirdeği

Fındık

Fıstık ezmesi

Çinko

Çinko, bazı bağışıklık hücrelerinin üretiminde rol oynayan önemli bir mineraldir. Uzmanlar çinko eksikliğinin bağışıklık fonksiyonunu bulabileceği konusunda uyarıda bulunuyorlar.

İşte çinko açısından zengin gıdalardan bazıları:

İstiridye

Kuru fasulye

Kaju

Kuru üzüm

Nohut

Karotenoidler

Başka bir antioksidan türü olan karotenoidler, bir dizi bitkide doğal olarak bulunan bir pigment sınıfıdır. Karotenoidler, vücut tarafından bağışıklık sistemini düzenlemeye yardımcı olan A vitaminine dönüştürülür.

Karotenoid alımınızı artırmak için şu yiyecekleri tüketmeye çalışın:

Havuç

Lahana

Kayısı

Papaya

Mango

Omega-3 Yağ Asitleri

Omega-3 yağ asitleri, iltihabı baskıladığı ve bağışıklık sistemini kontrol altında tuttuğu bilinen bir tür esansiyel yağ asididir. Omega-3 yağ asitlerinin soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlar ile savaşmaya yardımcı olup olmadığı bilinmemekle birlikte, araştırmalar Crohn hastalığı, ülseratif kolit ve romatoid artrit gibi bağışıklık sistemi bozukluklarına karşı koruma sağlayabildiğini gösteriyor.

Omega-3 açısından en zengin gıdalar

Yağlı balıklar (uskumru, ton balığı, somon, sardalya, ringa balığı ve alabalık)

Keten tohumu

Ceviz

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için beslenme düzeninize daha fazla sarımsak, probiyotik açısından zengin gıdalar (yoğurt ve kefir gibi), mantar, zencefil, mercimek, mürver ağacı meyvesi ve yeşil çay ekleyebilirsiniz. Hastalık döneminde yeterli enerji almak, bol su içmek, sebzeyi her öğün, meyveleri günde 3 adet tüketmek ve birazdan yazacağım bağışıklık destekleyen besinlere ağırlık vermek iyi gelecektir.

Çocuklarda bağışıklık sistemini güçlendirmek için ne yapmak lazım?

Çocukların güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmaları için, dört besin grubu denilen; süt ve süt ürünleri, et - baklagiller, tahıl, sebze ve meyveleri düzenli olarak her gün tüketmeleri gerekir. Ayrıca cips şekerleme gibi rafine yiyeceklerin çocukların beslenme şemasından çıkarılması gerekir.

Bağışıklığı güçlendiren vitaminler nelerdir?

Bağışlık sistemini güçlü tutmak için doğru beslenmenin önemli ve C vitaminli ve çinko içerikli gıdaları daha fazla tüketmek doğrudur. C vitamini bakımından zengin olan zencefil ve zerdeçalın bağışıklık güçlendirici etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış durumda.

Bağışıklığı en hızlı nasıl güçlendirilir?

Aşağıdaki yaşam tarzı stratejileri bir kişinin bağışıklık sistemini daha güçlü hale getirebilir: