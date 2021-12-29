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Sağlık Bağırsaklarınız için bu besinleri eksik etmeyin!
Sağlık

Bağırsaklarınız için bu besinleri eksik etmeyin!

Bağırsak sağlığınız sadece zihinsel ve bilişsel sağlığınızı etkilemekle kalmaz aynı zamanda kan basıncı seviyelerinizi de etkiler. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, bağırsak sağlığınıza iyi gelen yeme alışkanlıkları hakkında bilgi verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 08:33:00 -
Bağırsaklarınız için bu besinleri eksik etmeyin!

Sağlıklı bir bağırsak devamlılığını sağlamak mümkündür. Ancak bu günlük diyetinizde bazı değişiklikler gerektirebilir. Örneğin, çok fazla işlenmiş gıda yemek ve fazla miktarda alkol tüketmek bağırsak mikrobiyomunuzu olumsuz yönde değiştirebilir.

Bağırsak sağlığını desteklemek için yapılabilecekler:

1-Bol fasulye ve bakliyat yiyin. Prebiyotik görevi görürler ve bağırsaklarınızdaki probiyotikler için besin sağlarlar.

2-Kırmızı meyveleri arttırın. Sadece iyi bir lif kaynağı olmakla kalmazlar aynı zamanda bu sağlıklı bakterileri beslemeye yardımcı olan ve sindirim sistemimizdeki iltihabı azaltan antioksidanlar ve C vitamini ile yüklüdürler. Kefirle blenderize edip kahvaltılık bir içecek olarak da değerlendirebilirsiniz.

3-Fermente yiyecekler yiyin. Her gün diyetinize sade tam yağlı ev yoğurdu veya lahana turşusu gibi fermente bir yiyecek eklemelisiniz. Mikrobiyom çeşitliliğini arttırır, iltihabı azaltır ve bağışıklık tepkisini iyileştirir.

4-Yiyeceklerinizi çeşitlendirin. Yediğimiz bitki çeşitleri ne kadar geniş olursa, bağırsak bakterilerimiz o kadar çeşitli olur ve bu da iyi bağırsak sağlığının bir göstergesidir, çünkü her gıdadaki benzersiz bileşikler, bağırsaklarınızda zaten yaşayan farklı yararlı bakteri türlerini besleyen lifler sağlar ve çeşitli bakteri popülasyonu bağışıklık sisteminizi güçlendirir.

5-İş bağırsağınızın bakımına geldiğinde, yeterince lif tükettiğinizden, yeterince su içtiğinizden ve bolca dinlendiğinizden emin olmak, sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomu ve mutlu bir karın sağlamak için çok önemlidir.

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