Bağırsakların unutkanlığı hastalık habercisi

Dr. Fevzi Özgönül , Bağırsak Alzheimerı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Dr. Fevzi Özgönül, “Bağırsak Alzheimer’i başlayınca 2. beyin bağırsaklarımız yediklerinizi sindirmeyi unutuyor ve sindiremediğimiz besinler nedeniyle şişmanlıyoruz. Yediklerimiz değil sindiremediklerimiz bizi şişmanlatır. Bağırsak Alzheimer’i olan kişi sindirimi unuttuğu için şişmanlıyor. Alzheimerhastalığı hafızayı ve düşünme becerilerini ve basit işlevleri yerine getirmeyi zamanla yok eden dejeneratif ve ilerleyen bir hastalıktır. Son yıllarda ‘ikinci beynimiz’ olarak adlandırdığımız bağırsakların Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklarla ilgili olduğuna dair birçok çalışma vardır. Bağırsak mikrobiyotasındaki bozulmanın Alzheimer gibi bazı hastalıkların ilerlemesine veya hastalık oluşumuna neden olabileceğine dair sonuçlar oldukça fazladır” dedi.

Bunun yanında şişmalığın en büyük sebeplerinin başında ise bağırsakların Alzheimer olması geldiğini ifade eden Dr. Özgönül, “Alzheimerda nasıl beyin etrafındaki olayları unutur hatırlamazsa, İkinci beynimiz bağırsaklarımızın alzheimer olması da yemekleri hatırlamaması ve bir çok yiyeceğin sindirimini gerçekleştirememesi anlamına geliyor. Sürekli tek tip beslenirseniz bağırsaklarınız yediklerinize fazlaca alışıyor ve aktif çalışması azalıyor. Hal böyle olunca da bir çok yediğiniz yiyeceği sindiremiyorsunuz. Uzun süre ekmek arası, tatlı ve hamur işi tipi öğünler veya pratik olsun diye süreklitavuklu salata, ton balıklı salatagibi yemekler yiyorsanız aslında bağırsaklarınızı tembelleştiriyorsunuz. Bulmaca ve sudoku ya da benzeri uygulamalarla nasıl beyin pratiği yapıyorsanız bağırsaklarınızın gerçek görevini yerine getirebilmesi yani yediklerinizi sindirebilmesi için de pratik yaptırın: Zeytinyağlılar, kurubaklagiller, çorbalar, et yemekleri, salatalar, tencere yemekleri gibi sağlıklı seçeneklerden olan bütün yemeklerden yiyin, tek tip beslenmeyin. Unutkan bağırsaklardan kurtulmak için çeşit çeşit sağlıklı yiyin” diye konuştu.

Dr. Fevzi Özgönük Bağırsak alzheimerına neden olan ve sindirimi bozan nedenlerin ise şöyle sıraladı :

“1- Uzun süre tek tip beslenmek besinlere alışıp bağırsanızın çalışmasını ve verimini azaltmak.

2- Ekmek, hamur işi, tatlı gibi basit şeker ağırlıklı beslenmek.

3- Geç kahvaltı yapmak ve buna bağlı erken akşam yemeği yiyerek günü tamamlamak.

4- Ara öğün tüketmek.

5- Özellikle gece tüketilen meyvelere bağlı fruktoz bombardımanı.

6- Tüm bunlara bağlı olarak bağırsak florasının bozulması yani mikrobiatanın, patojen bakteriler tarafından işgali de bu süreci hızlandırıyor.”