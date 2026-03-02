Bağırsakların resmen düşmanı! Sağlığınızı bozan 4 gıda belli oldu

Bağırsakların Resmen Düşmanı.. Bağırsak sağlığı, bağışıklık sisteminden ruh haline kadar vücudun birçok işlevinde kritik rol oynuyor.

Uzmanlara göre, yanlış beslenme alışkanlıkları bağırsak mikrobiyomunu bozarak uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Beslenme bilimcisi Toral Shah, bağırsak mikrobiyomunun yiyecekleri parçaladığını, besin emilimini sağladığını ve zararlı patojenlerle savaştığını belirterek, bağırsak sağlığının genel iyilik hali için hayati öneme sahip olduğunu vurguluyor.

Uzmanlar, haftada en az 30 farklı sebze ve meyve tüketilmesini, lif alımının artırılmasını ve Akdeniz tipi beslenmenin benimsenmesini öneriyor. Ancak bazı gıdalar bağırsak sağlığı için ciddi risk oluşturuyor.

1. Ultra İşlenmiş Gıdalar

Sosis, kahvaltılık gevrek, dondurma gibi yapay tatlandırıcı, aroma artırıcı ve katkı maddeleri içeren ultra işlenmiş ürünler, bağırsak mikrobiyomu üzerinde olumsuz etki yaratabiliyor. Araştırmalar, bu tür gıdaların çok sayıda sağlık sorunuyla bağlantılı olabileceğini gösteriyor.

Uzmanlar tamamen yasaklamak yerine “%80 sağlıklı, %20 esnek” kuralını öneriyor.

2. Kızartılmış Gıdalar

Doymuş ve trans yağ oranı yüksek kızartmalar, sindirimi zorlaştırarak bağırsak florasını olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar, kızartma yerine soteleme ya da fırınlama yöntemlerinin tercih edilmesini tavsiye ediyor.

3. Yüksek Şekerli Yiyecekler

Bisküvi, kek ve tatlılar başta olmak üzere rafine şeker içeren gıdalar bağırsakta enflamasyona yol açabiliyor. Şeker yalnızca tatlılarda değil; meyve suları, yoğurtlar, soslar ve çorbalarda da bulunabiliyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), yetişkinlerin günlük şeker tüketimini 30 gramla sınırlandırmasını öneriyor.

4. Yapay Tatlandırıcılar

Şeker yerine kullanılan yapay tatlandırıcıların bağırsak sağlığı üzerindeki etkileri konusunda bilim dünyasında net bir görüş birliği bulunmuyor. Hayvan ve insan çalışmaları arasında çelişkili sonuçlar olduğu belirtiliyor. Bu nedenle uzmanlar temkinli olunması gerektiğini ifade ediyor.